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    23 марта — круглый стол «Робот вместо человека: как российские IT-технологии помогают автоматизировать бизнес»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Что такое RPA?
    • Какие бывают роботы и чем они отличаются друг от друга: RPA, голосовые роботы и др.?
    • Какие бизнес-процессы сегодня можно роботизировать? В каких отраслях наиболее актуальна роботизация?
    • Какие задачи решают роботы? А какие им пока не под силу?
    • Создание российских RPA-решений до 2022 года и примеры коммерческих внедрений? Прогноз по развитию на 2023–2024 годы. Факторы, облегчающие импортозамещение RPA.
    • Отечественные BPM и BI системы. Насколько мы можем ждать успешного импортозамещения, аналогичного случившемуся в RPA?
    • Решения в области AI, что востребовано на рынке?
    • Какие преимущества приносит бизнесу внедрение роботов?
    • Какие функции в будущем, как вы ожидаете, будут полностью решаться роботами и другими программными разработками, а где без человека не обойтись?

    Много лет роботы выполняли важные функции на производстве: никого не удивить промышленными установками, которые выполняют работу без участия человека, например, на автомобильном конвейере. Сегодня процесс автоматизации актуален для любого бизнеса, не только связанного с производством, поэтому на первый план выходят не роботы-механизмы, а роботы-программы (хотя для механизмов программы тоже нужны), которые выполняют различные задачи. Например, монотонную и однообразную обработку одинаковых заявок. В 2022 году помимо общей задачи автоматизации бизнеса особенно остро встал вопрос импортозамещения зарубежных технологий отечественными. О том, какие бывают роботы и как российские компании решают вопросы их создания и внедрения — поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются: разработчики RPA и других интеллектуальных роботов;компании, которые внедряют роботов в свою работу, эксперты рынка информационных технологий

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 23 марта 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru

    План мероприятий

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