23 марта — круглый стол «Робот вместо человека: как российские IT-технологии помогают автоматизировать бизнес»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что такое RPA?
- Какие бывают роботы и чем они отличаются друг от друга: RPA, голосовые роботы и др.?
- Какие бизнес-процессы сегодня можно роботизировать? В каких отраслях наиболее актуальна роботизация?
- Какие задачи решают роботы? А какие им пока не под силу?
- Создание российских RPA-решений до 2022 года и примеры коммерческих внедрений? Прогноз по развитию на 2023–2024 годы. Факторы, облегчающие импортозамещение RPA.
- Отечественные BPM и BI системы. Насколько мы можем ждать успешного импортозамещения, аналогичного случившемуся в RPA?
- Решения в области AI, что востребовано на рынке?
- Какие преимущества приносит бизнесу внедрение роботов?
- Какие функции в будущем, как вы ожидаете, будут полностью решаться роботами и другими программными разработками, а где без человека не обойтись?
Много лет роботы выполняли важные функции на производстве: никого не удивить промышленными установками, которые выполняют работу без участия человека, например, на автомобильном конвейере. Сегодня процесс автоматизации актуален для любого бизнеса, не только связанного с производством, поэтому на первый план выходят не роботы-механизмы, а роботы-программы (хотя для механизмов программы тоже нужны), которые выполняют различные задачи. Например, монотонную и однообразную обработку одинаковых заявок. В 2022 году помимо общей задачи автоматизации бизнеса особенно остро встал вопрос импортозамещения зарубежных технологий отечественными. О том, какие бывают роботы и как российские компании решают вопросы их создания и внедрения — поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются: разработчики RPA и других интеллектуальных роботов;компании, которые внедряют роботов в свою работу, эксперты рынка информационных технологий
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 23 марта 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru