Инвесторы в коммерческую недвижимость перетекают в Ленобласть из центра Петербурга

Уровень вакансий в крупных городских ТРК Петербурга в 2022 году достиг 40%, при этом в небольших районных комплексах он составил не более 12%. Как отмечают аналитики ГК «А101», это приводит к тому, что инвесторы в коммерческую недвижимость перетекают из центра Петербурга в Ленобласть.
Крупнейшие ТРК в центре города постепенно пустеют, а стрит-ретейл в новых кварталах,наоборот, развивается, привлекая новых инвесторов. По данным аналитиков, в Петербурге крупные моллы у станций метро и на выездах из города быстро теряют трафик, при этом небольшие районные торговые центры и стрит-ретейл, напротив, показывают прирост посещаемости на 6–7%.
— Тенденция позволяет рассчитывать на дальнейший приток клиентов, а значит — инвестиций в коммерческую недвижимость в комплексных жилых проектах за пределами центра Петербурга и «ближнем поясе» Ленобласти, — говорит руководитель управления коммерческой недвижимости ГК «А101» Оксана Моисеева. — Этот тренд уже проявил себя в Москве и теперь приходит в Петербург.
Так, в Новомосковский округ столицы из центра города за последние 1,5 года перенаправили свои вложения более 2 тыс. профильных инвесторов.
Как уточнила эксперт, привлекательными для инвесторов будут проекты с хорошей транспортной доступностью, высокой плотностью населения и долей коммерческой недвижимости на уровне около 8% от общей площади проекта. В столице наибольшим спросом пользуются лоты площадью 70–90 кв. м и средним бюджетом покупки порядка 21 млн рублей. Кроме того, в любом состоянии рынка крайне востребованы небольшие лоты площадью от 20 до 30 кв. м, помещения под супермаркеты и крупные рестораны площадью более 250 «квадратов». Такие помещения приносят доход и сами растут в цене как актив.
Эксперт оценивает потенциальную доходность таких помещений в пределах 12% годовых. При этом само помещение может вырасти в цене на 5–12% в год в зависимости от времени приобретения актива.