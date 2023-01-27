Инвесторы в коммерческую недвижимость перетекают в Ленобласть из центра Петербурга

Уровень вакансий в крупных городских ТРК Петербурга в 2022 году достиг 40%, при этом в небольших районных комплексах он составил не более 12%. Как отмечают аналитики ГК «А101», это приводит к тому, что инвесторы в коммерческую недвижимость перетекают из центра Петербурга в Ленобласть.



Крупнейшие ТРК в центре города постепенно пустеют, а стрит-ретейл в новых кварталах,наоборот, развивается, привлекая новых инвесторов. По данным аналитиков, в Петербурге крупные моллы у станций метро и на выездах из города быстро теряют трафик, при этом небольшие районные торговые центры и стрит-ретейл, напротив, показывают прирост посещаемости на 6–7%.