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    9 марта — круглый стол «Кому нужен риелтор? Почему выросла роль агентств недвижимости при продаже квартир»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Почему растет доля агентских продаж? В чем преимущества работы застройщика с агентством?
    • В чем задачи и преимущества эксклюзивного брокера?
    • Рынок агентств недвижимости Петербурга: старожилы и новички. В чем секрет успеха?
    • Я б в риелторы пошел. Кто меня научит? Откуда берутся профессионалы на этом рынке? Главные качества риелтора?
    • Есть ли конкуренция между агентствами недвижимости и отделом продаж компании?
    • Почему некоторые застройщики не работают с агентствами недвижимости?
    • Цифровизация продаж недвижимости. Может ли онлайн-платформа заменить риелтора?
    • Перспективы развития агентств недвижимости в Петербурге и взаимодействия с застройщиками.

    Доля продаж через агентства недвижимости в прошлом году выросла практически у всех застройщиков. В первую очередь, к этому привело многообразие различных ипотечных программ, спецпредложений застройщиков и т.п. В ряде случаев агентства даже становятся эксклюзивными брокерами строительных компаний. Но часть застройщиков по-прежнему рассчитывают в большей степени на свои отделы продаж, которые трансформируются в агентства недвижимости. О плюсах и минусах сотрудничества застройщиков и агентств недвижимости поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются: представители агентств недвижимости, застройщиков, цифровых платформ по продаже недвижимости и эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 9 марта 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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