9 марта — круглый стол «Кому нужен риелтор? Почему выросла роль агентств недвижимости при продаже квартир»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Почему растет доля агентских продаж? В чем преимущества работы застройщика с агентством?
- В чем задачи и преимущества эксклюзивного брокера?
- Рынок агентств недвижимости Петербурга: старожилы и новички. В чем секрет успеха?
- Я б в риелторы пошел. Кто меня научит? Откуда берутся профессионалы на этом рынке? Главные качества риелтора?
- Есть ли конкуренция между агентствами недвижимости и отделом продаж компании?
- Почему некоторые застройщики не работают с агентствами недвижимости?
- Цифровизация продаж недвижимости. Может ли онлайн-платформа заменить риелтора?
- Перспективы развития агентств недвижимости в Петербурге и взаимодействия с застройщиками.
Доля продаж через агентства недвижимости в прошлом году выросла практически у всех застройщиков. В первую очередь, к этому привело многообразие различных ипотечных программ, спецпредложений застройщиков и т.п. В ряде случаев агентства даже становятся эксклюзивными брокерами строительных компаний. Но часть застройщиков по-прежнему рассчитывают в большей степени на свои отделы продаж, которые трансформируются в агентства недвижимости. О плюсах и минусах сотрудничества застройщиков и агентств недвижимости поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются: представители агентств недвижимости, застройщиков, цифровых платформ по продаже недвижимости и эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 9 марта 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru