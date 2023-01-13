15 марта — правовая дискуссия «Уголовное право»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в дискуссии для представителей бизнеса, юристов и судей.
В программе дискуссии:
• Уголовно-правовой комплаенс бизнеса
• Новые уголовно-правовые риски бизнеса в России
• Проблемы и возможности бизнес-эмиграции
• Возможности трансграничного уголовного преследования в современных правовых реалиях
• Суд присяжных
• Правовые возможности адвоката
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.
По результатам дискуссии запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру» и размещение видеотрансляции на Youtube канале «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Елизавета Соломина, e.solomina@fontanka.ru, +7(904)337–79–09