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    Правовые дискуссии

    15 марта — правовая дискуссия «Уголовное право»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в дискуссии для представителей бизнеса, юристов и судей.

    В программе дискуссии:

    • Уголовно-правовой комплаенс бизнеса

    • Новые уголовно-правовые риски бизнеса в России

    • Проблемы и возможности бизнес-эмиграции

    • Возможности трансграничного уголовного преследования в современных правовых реалиях

    • Суд присяжных

    • Правовые возможности адвоката

    Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.

    По результатам дискуссии запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру» и размещение видеотрансляции на Youtube канале «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Елизавета Соломина, e.solomina@fontanka.ru, +7(904)337–79–09

    План мероприятий

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