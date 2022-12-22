Размер имеет значение. Три комнаты и больше — роскошь или необходимость?

Доля трех- и четырехкомнатных квартир у разных застройщиков не превышает 1
Часть строителей считает, что нынешняя политика льготных ставок по ипотеке создает лучшие условия именно для покупки студий и однушек, а потенциальные покупатели крупного жилья пока не ощутили поддержки. Участники круглого стола «Фонтанки» рассказали о том, что происходит на рынке квартир с тремя и более комнатами.
Небольшая доля больших квартир
Текущая доля экспонируемых на первичном рынке квартир с тремя комнатами и более составляет
— Доля крупных трех-, четырехкомнатных и даже больших двушек от
— Если брать в целом по рынку новостроек, доля многокомнатных квартир зависит от класса объекта, — отметил Сергей Гусев, директор департамента комплексного исследования рынка и ценообразования GloraX. — Чем он выше, тем больше и доля крупных квартир. По нашим данным, на петербургском рынке первичной недвижимости около
По оценкам Оксаны Понаморенко, директора управления маркетинговых коммуникаций «Л1 Строительная Компания
— Например, в наших комплексах комфорт-класса «Лондон Парк», «Шекспир» и «Поэт» трехкомнатные квартиры составляют
— Основная часть покупателей в проектах Объединения «Строительный трест» — это семьи, в которых есть как минимум один ребенок. Поэтому в наших объектах мы не проектируем квартиры-студии, а средняя площадь жилья составляет 60 квадратных метров, — говорит Сергей Степанов, директор по продажам Объединения «Строительный трест». — Доля трёхкомнатных от объекта к объекту отличается. Так, например, в доме бизнес-класса «Листва» в Выборгском районе процент «трешек» составляет около
Перемены в спросе
Последние два года доля больших квартир в спросе составляла примерно
— В последние годы у нас вышло много новых проектов, так что в этом году «трешки» в объеме продаж достигли
— Хоть тенденция этого года — к небольшому снижению площади квартиры, наши «трешки» не задерживаются в продаже, — говорит Анжелика Альшаева. — Новые форматы вроде четырехкомнатных в «Югтауне» и в «Новом Сертолово» мы вначале всегда запускаем в небольшом масштабе, чтобы оценить востребованность. Так как у нас КОТ, а не точечная застройка, под каждый проект это индивидуально. Например в строящейся сейчас последней очереди «Нового Сертолово» мы сделали упор на двух- и трехкомнатные квартиры, так как покупатели первых очередей за почти семилетний срок реализации проекта «выросли», поднакопили, кто-то обзавелся семьей, так что назрела потребность в большей площади. В Янино, где клиент чаще идет за небольшим чеком, мы пока не наблюдаем такой тенденции, востребованность «трешек» там минимальная.
По словам эксперта, кроме локации и целевой аудитории, важен этап реализации проекта. В начале строительства «трешек» в нем будет минимум, а упор — на «однушки» и малогабаритные «двушки» и студии. Если же реализовано уже много очередей, то среди жильцов, которым нравится комплекс и которые хотят остаться в нем, желающих увеличить площадь будет всё больше.
— Поскольку в наших проектах есть вся необходимая инфраструктура, включая детские сады, школы, спортивные секции и
По словам Оксаны Понаморенко, спрос на крупногабаритные квартиры начал расти в последние годы, и причин этому несколько. Во-первых, нередко трехкомнатные становятся второй покупкой. То есть семья приобрела в ипотеку небольшое жилье, выплатила кредит и теперь улучшает жилищные условия. Во-вторых, драйвером спроса на просторные квартиры стала доступная ипотека, если говорить о новостройках низкого и среднего ценового сегмента. В жилых комплексах бизнес- и премиум-класса спрос на просторное жилье был всегда.
Как подчеркнул Вячеслав Батаков, интерес к такому жилью стабилен, однако присутствует отчетливая сегментация — более просторные решения пользуются преимущественным спросом в проектах класса «бизнес» и выше. В комфорт-классе доля трехкомнатных, как правило, не превышает
Необязательно «евро»
За последние 5–10 лет планировки семейных квартир существенно усовершенствовались: во-первых, евроформат стал безусловным лидером, во-вторых, многие застройщики максимально прорабатывают планировку с точки зрения сценариев жизни, ведь каждый «квадрат» должен быть полезен, уточнил Вячеслав Батаков.
— Например, для нашего комплекса бизнес-класса «е.волюция» у площади Московских ворот зонирование квартиры выполнено с точки зрения различных сценариев жизни — определены и разграничены приватные и общие зоны, большинство лотов включает мастер-спальни, идеально вписаны рабочие, спортивные и хобби-пространства, выделены зоны хранения, просторные еврогостиные включают две-три функции, — привел он пример.
— Мы сегментируем квартиры по количеству комнат и уходим от определения «евро» именно потому, что этот формат понимают по-разному, — добавила Анжелика Альшаева. — Классическая комфортная «трешка» в запросе покупателей — это большая кухня-гостиная, которая считается всё равно больше кухней, нежели жилым помещением, и три жилых комнаты по 1
— Трехкомнатные квартиры — это удобный семейный формат, существует огромный выбор планировок, — продолжила Оксана Понаморенко. — Например, в ЖК «Лондон Парк» есть трехкомнатные с тремя балконами, а в ЖК «Шекспир» — с террасами. Есть варианты евроформата, когда кухня объединена с гостиной. Но если кому больше нравится традиционный вид — кухня отдельно, гостиная отдельно, можно найти и такое предложение. В последние годы набирают популярность квартиры с так называемыми мастер-спальнями, у которых отдельный вход в санузел.
— В каждом проекте «Строительного треста» есть особенные планировочные решения трёхкомнатных квартир, — говорит Сергей Степанов. — Клиенты могут выбрать как классические линейные варианты, так и распашонки. Обязательные условия: наличие балкона или лоджии, раздельных санузлов. Также в жилье больших метражей мы проектируем специальные места для гардероба, постирочные, а также мастер-спальни.
Сергей Гусев отметил, что рынок в последнее время движется к увеличению доли квартир евроформата.
— Покупатели проявляют повышенный интерес к этому варианту, поэтому мы закладываем определенный объем таких лотов, — говорит он. — Но «евротрешки» — это всё же объективно «двушки» с большой кухней-гостиной. Также востребованы балконы и лоджии, желательно несколько санузлов, комфортная прихожая с местами для хранения. На рынке появляется больше квартир с мастер-спальнями, где есть гардероб и санузел, с постирочными. Большие квартиры позволяют сделать действительно комфортную планировку, поэтому у нас широкая линейка многокомнатных предложений, которые отличаются по размерам, наполнению, функциональности.
Цена квартиры против цены «квадрата»
За последний год стоимость квадратного метра в трехкомнатных квартирах в среднем по городу увеличилась на 30 тысяч рублей и достигла отметки в 220 тысяч, отметила Оксана Понаморенко. Естественно, в новостройках высокого ценового сегмента «квадрат» оценивается дороже, а в классах стандарт и комфорт — дешевле. Например, в ЖК «Шекспир» цена квадратного метра трехкомнатной составляет в среднем 189 тыс. руб. на квартиры с предчистовой отделкой, а в элитном ЖК «Классика. Дом для души» — 389 тыс. руб. за кв. м.
— Примечательно, что в последние годы уменьшается разрыв цен за квадрат в мало- и крупногабаритных квартирах, — говорит эксперт. — Если раньше разница цен за квадратный метр в однокомнатной и трехкомнатной квартире могла составлять десятки тысяч, то сейчас она минимальна.
Для комфорт-класса стоимость становится более доступной, а при «затоваривании» остатков к дате ввода в эксплуатацию скидки могут достигать
— С декабря 2021 г. стоимость жилья на первичном рынке в Петербурге увеличилось на
— Не очень правильно говорить о выгоде с точки зрения цены «квадрата», — считает Анжелика Альшаева. — Если так посмотреть, получится, что дома должны состоять из одних студий, а такие примеры ничем хорошим не заканчиваются. Стоимость реализации трехкомнатной квартиры всегда менее выгодна, чем студии, но по нашей идеологии мы всё-таки пытаемся максимально удовлетворить целевую аудиторию — семьи. В целом стоимость
Что касается проектов »Строительного треста», на сегодняшний момент минимальная стоимость трехкомнатной квартиры площадью
Площадь как индикатор
В текущем рынке нет повода предполагать, что тенденция резко изменится и спрос на большие квартиры вырастет — всё-таки сейчас он тяготеет к маленьким форматам. Как считает Анжелика Альшаева, в сложные времена клиенты выбирают именно стоимость. Но когда платежеспособность растет, у них появляется возможность заботиться о комфорте.
— Все увеличивают площадь покупки, когда ситуация стабильна и доходы растут, — добавила она. — Мы надеемся, что после продления ипотеки с господдержкой застройщикам можно будет выдохнуть. Конечно, нужно повышать сумму в рамках господдержки, чтобы семьи могли позволить себе хорошую трех- или четырехкомнатную квартиру. Считаю, что любые соцпрограммы поддержки рождаемости в итоге способствуют увеличению площади — ведь каждому ребенку нужна своя комната.
— По данным экспертов, средняя площадь квартир в новостройках за год уменьшилась на
— В настоящее время мы наблюдаем тенденцию к сокращению площадей, но, если говорить о нашей компании, то мы продолжим строить дома для семейных покупателей, — подытожил Сергей Степанов.
— Лимит по сумме кредита в рамках программы льготной ипотеки составляет
— Мы бы обозначили потенциал спроса на большие квартиры как стабильный, — говорит Вячеслав Батаков. — Хотя при этом, в отличие от малогабаритных планировочных решений, отложенный спрос может быть более длительным. Поскольку приобретение в основном ставит целью улучшить качество жизни — увеличить площадь, переехать в более престижный район, то есть покупка квартиры не первая для семьи, то и выжидательная позиция в сегодняшней макроэкономической ситуации занимает больший срок.
Анна Романова, «Фонтанка.ру»