От «Белого лотоса» до белой горячки. «Фонтанка» подвергла киноклассику ягодичной цензуре

Финальный эпизод второго сезона «Белого лотоса» зрители ждали 12 декабря, но дубляж слегка затянулся. «Что имеем в сухом остатке? Слово «гей» не произносится в принципе, его заменяют словом «мужчина». Например, когда на яхте один из героев говорит «мы все тут геи», в русском переводе это звучит как «мы тут все мужчины», — рассказал в своем Telegram-канале главный редактор «РБК-Стиль» Евгений Тихонович. — А фразу «he was kind of fucking his uncle» перевели так: «ну, они творили какую-то дичь».