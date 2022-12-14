От «Белого лотоса» до белой горячки. «Фонтанка» подвергла киноклассику ягодичной цензуре

Фото: Скриншот сериала Поделиться Поделиться





Началось: киноредакторы запустили цензуру под впечатлением от вступившего в силу закона о полном запрете ЛГБТ-пропаганды.

Редакторы российского стримингового сервиса «Амедиатека» внесли правки в сериал HBO «Белый лотос». В конце пятой серии второго сезона вырезали сцену секса, которая имела значение для дальнейшего сюжета. А перед этим на обнаженные мужские ягодицы посредством компьютерной обработки набросили нечто, изображающее то ли видавшие виды семейные трусы, то ли кусок простыни. Все это, как нетрудно догадаться, было сделано, чтобы привести видеоконтент в соответствие с вступившим в силу 5 декабря законом о полном запрете ЛГБТ-пропаганды среди всех категорий населения. В законе не обозначены ясные критерии, что будет считаться пропагандой, а что нет. Чтобы это выяснить, «Фонтанке» пришлось обратиться с просьбой о редактуре к депутатам и прокурорам, но универсального ответа получить так и не удалось.



Финальный эпизод второго сезона «Белого лотоса» зрители ждали 12 декабря, но дубляж слегка затянулся. «Что имеем в сухом остатке? Слово «гей» не произносится в принципе, его заменяют словом «мужчина». Например, когда на яхте один из героев говорит «мы все тут геи», в русском переводе это звучит как «мы тут все мужчины», — рассказал в своем Telegram-канале главный редактор «РБК-Стиль» Евгений Тихонович. — А фразу «he was kind of fucking his uncle» перевели так: «ну, они творили какую-то дичь».



Фото 1: Скриншот сериала Фото 2: Скриншот сериала Поделиться Поделиться





Теперь остается только делать ставки, как скоро беспощадная редактура доберется до киноклассики. «Фонтанка» вооружилась техническим приемом «Амедиатеки» и выяснила, как будут выглядеть уже привычные для нас мужские ягодицы после антипропагандистской редактуры. Некоторые из них мы видим с детства.

Вот, например, кинолента «Полосатый рейс» (1961), снятая режиссером Владимиром Фетиным. Беспомощные перед лицом тигра ягодицы буфетчика в исполнении Евгения Леонова призваны усилить комический эффект. Но с тех пор прошло больше 60 лет, и какой эффект они могут усилить в 2022 году — неясно.



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Есть что редактировать и в комедии Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964). Знакомство с главным героем, Костей Иночкиным, начинается с того, что директор пионерлагеря рассматривает в бинокль голые попы мальчишек. Сегодня это даже пересказывать как-то неловко, не то что смотреть.



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Мелодрама Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» (1968) могла бы так и оставаться идеальным фильмом для школьников, которым лень читать Шекспира глазками. Если бы не злополучный диалог юных влюбленных насчет жаворонка и соловья. Перед которым зрителю демонстрируют вид сзади на Леонардо Уайтинга. Зачем нам знать, что у Ромео тоже были ягодицы?



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Помните, как жалели инженера, у которого внезапно отключили воду в кинофильме Леонида Гайдая «12 стульев» (1971). Как и в книге, ему оставалось одно — пропадать. Хорошо, что сегодня технические возможности позволяют нам помочь ему. И себе тоже.



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Эпичное явление Арнольда Шварценеггера в киноленте Джеймса Кэмерона «Терминатор» 1984 года, по логике современных цензоров, могло сломать чью-то жизнь. Неужели так сложно было придумать способ переместиться из будущего в прошлое, не выпрыгивая из трусов? Явная недоработка режиссера.



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Пародийную комедию «Заряженное оружие» Джина Квинтано (1993) сегодня поймут, пожалуй, только бумеры. Которые запомнили этот фильм в переводе Володарского:

«Кольт, ты куда?»

«Да никуда. Просто решил непредсказуемо пройтись, чтобы свет луны отражался от моей задницы».

Голливудские режиссеры, может быть, и любили вставлять в свои фильмы такие ничем немотивированные прогулки в начале девяностых. Но сейчас-то настали другие времена. Так что пусть свет луны отражается от текстиля. Не смешно? Зато безопасно.



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В 2003 году Эльдар Рязанов снял комедию «Ключ от спальни». В кульминационный момент герой Николая Фоменко разгуливает по вокзалу в Петродворце, сверкая голыми ягодицами — его якобы ограбили в поезде. В следующей сцене он уже шагает по этому же вокзалу в трусах. Значит, и в предыдущем его явлении можно все лишнее прикрыть, ведь на сюжете это никак не отразится.



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Мужские ягодицы в кино — вообще очень странный предмет. Вот, например, половина редакции «Фонтанки» была уверена, что в киноленте Леонида Гайдая «Операция „Ы" и другие приключения Шурика» (1965) запретное мелькало в кадре. В самом финале, когда Шурик заворачивает хулигана Федю в обои и вырезает для обсуждаемой части тела окошечко. Так вот, нет там никаких ягодиц. Мы трижды пересматривали. А если бы во все киноленты своевременно вносились соответствующие правки, то и сомнений бы никаких у народа не было.

К сожалению, продолжить общественно полезный труд по устранению почвы для сомнений мы не можем. После седьмых ягодиц наш бильдредактор сказал, что ему надо побыть одному. Возможно, поплакать.

Издевалась над мужчинами в кино и в коллективе Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»