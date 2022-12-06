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    20 декабря - круглый стол «Лидеры о главном: что происходило в медицине в 2022 году»

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    Еще не успев отправиться от коронавируса, медицинская отрасль столкнулась с последствиями санкций. Несмотря на то, что большинство компаний обещало не затрагивать медицину, усложнилась логистика, цены на препараты и оборудование) росли вместе с курсом иностранных валют (а потом уже не так быстро падали обратно). Каким был 2022 год для медицины в целом и для отдельных клиник — в частности, обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    - Что оказывало влияние на медицинскую отрасль в 2022 году: ковид, санкции, другие факторы?

    - С какими вызовами столкнулась медицина и как их предолевала?

    - Спрос на частную медицину в 2022 году: что на него влияло? В каких сегментах был рост?

    - Основные достижения медицинских компаний в 2022 году — что способствовало достижению успеха?

    - Подорожали ли медицинские услуги за 2022 год? Где рост оказался сильнее?

    - Получила ли медицинская сфера какую-то поддержку от государства? Нужна ли она и в каком виде?

    - Новые и старые игроки — как будет развиваться рынок медицинских услуг?

    К участию приглашаются: руководители и врачи медицинских учреждений

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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