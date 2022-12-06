20 декабря - круглый стол «Лидеры о главном: что происходило в медицине в 2022 году»

Еще не успев отправиться от коронавируса, медицинская отрасль столкнулась с последствиями санкций. Несмотря на то, что большинство компаний обещало не затрагивать медицину, усложнилась логистика, цены на препараты и оборудование) росли вместе с курсом иностранных валют (а потом уже не так быстро падали обратно). Каким был 2022 год для медицины в целом и для отдельных клиник — в частности, обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:

- Что оказывало влияние на медицинскую отрасль в 2022 году: ковид, санкции, другие факторы?

