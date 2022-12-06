20 декабря - круглый стол «Лидеры о главном: что происходило в медицине в 2022 году»

Еще не успев отправиться от коронавируса, медицинская отрасль столкнулась с последствиями санкций. Несмотря на то, что большинство компаний обещало не затрагивать медицину, усложнилась логистика, цены на препараты и оборудование) росли вместе с курсом иностранных валют (а потом уже не так быстро падали обратно). Каким был 2022 год для медицины в целом и для отдельных клиник — в частности, обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Что оказывало влияние на медицинскую отрасль в 2022 году: ковид, санкции, другие факторы?
- С какими вызовами столкнулась медицина и как их предолевала?
- Спрос на частную медицину в 2022 году: что на него влияло? В каких сегментах был рост?
- Основные достижения медицинских компаний в 2022 году — что способствовало достижению успеха?
- Подорожали ли медицинские услуги за 2022 год? Где рост оказался сильнее?
- Получила ли медицинская сфера какую-то поддержку от государства? Нужна ли она и в каком виде?
- Новые и старые игроки — как будет развиваться рынок медицинских услуг?
К участию приглашаются: руководители и врачи медицинских учреждений
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru