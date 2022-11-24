ВТБ: Ипотечная ставка продолжит рост

Тенденция к росту ипотечной ставки, наметившаяся в третьем квартале, будет только усиливаться. Как уточняют в ВТБ, с июня по сентябрь этот показатель увеличился примерно на 0,5 пп. и достиг 6,71 %, в октябре среднесрочная ставка также продолжила рост.



На такую динамику ставки повлиял ряд факторов, в том числе и смещение спроса заемщиков в сторону вторичного жилья. Как отмечают в ВТБ, если весной этого года около 70 % кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась, и сегодня 65 % в ипотечных продажах уже составляют готовые объекты.

