ВТБ: Ипотечная ставка продолжит рост

Тенденция к росту ипотечной ставки, наметившаяся в третьем квартале, будет только усиливаться. Как уточняют в ВТБ, с июня по сентябрь этот показатель увеличился примерно на 0,5 пп. и достиг 6,71 %, в октябре среднесрочная ставка также продолжила рост.
На такую динамику ставки повлиял ряд факторов, в том числе и смещение спроса заемщиков в сторону вторичного жилья. Как отмечают в ВТБ, если весной этого года около 70 % кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась, и сегодня 65 % в ипотечных продажах уже составляют готовые объекты.
Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, в условиях дальнейшей реализации отложенного спроса на вторичном рынке средняя ставка продолжит увеличиваться. Свой вклад в этот рост может внести и возможное изменение ключевой ставки на очередном заседании Банка России в декабре.
— Мы считаем, что решение о дальнейшей судьбе ипотеки с господдержкой должно быть максимально равновесным и отвечать текущим потребностям рынка, — прокомментировал Анатолий Печатников. — Важно не забывать не только про национальные цели по вводу нового жилья, но и думать о процентных ставках, средний уровень которых неизбежно повысится после завершения ипотеки с господдержкой. Одновременно мы видим, что программа во многом выполнила свою роль, поддержав и население, и строительную отрасль в 2020–2022 годах. Мы рассчитываем, что при благоприятной экономической ситуации в следующем году рынок ипотеки может показать высокие объемы продаж, даже если господдержку не продлят.
В банке с начала года оформили 43 тысячи кредитов по ипотеке с господдержкой на общую сумму 208 млрд рублей (из них в Петербурге и Ленобласти — 23 млрд), что на 16 % превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Доля ипотеки в рамках программы в общем объеме выдач ВТБ сейчас составляет 20 %. Средний размер кредита — 6,5 млн рублей.