6 декабря — круглый стол «Зачем мужчине идти к косметологу»

К косметологам ходят не только женщины. Более того, запрос на красоту и здоровье кожи со стороны «сильного» пола неуклонно растет одновременно с популярностью спорта, здорового образа жизни и других неотъемлемых частей жизни современных мужчин. О том, зачем мужчине идти к косметологу — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
1) В каком случае мужчины идут к косметологу? Кто эти люди — по возрасту, профессии, положению в обществе?
2) Обращаются ли они чаще с проблемами или в качестве профилактики тоже?
3) Чем кожа мужчин отличается от женской? Какие факторы влияют на ее состояние?
4) Какие процедуры наиболее востребованы у мужчин? Есть ли отличие в процедурах и препаратах, которые используются для мужчин и женщин?
5) Тренды в мужской косметологии, разработки будущего
Приглашаем к участию врачей косметологов, производителей косметики и средств ухода для мужчин.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru