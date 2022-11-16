6 декабря — круглый стол «Зачем мужчине идти к косметологу»

К косметологам ходят не только женщины. Более того, запрос на красоту и здоровье кожи со стороны «сильного» пола неуклонно растет одновременно с популярностью спорта, здорового образа жизни и других неотъемлемых частей жизни современных мужчин. О том, зачем мужчине идти к косметологу — обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:

1) В каком случае мужчины идут к косметологу? Кто эти люди — по возрасту, профессии, положению в обществе?