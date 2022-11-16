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    6 декабря — круглый стол «Зачем мужчине идти к косметологу»

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    К косметологам ходят не только женщины. Более того, запрос на красоту и здоровье кожи со стороны «сильного» пола неуклонно растет одновременно с популярностью спорта, здорового образа жизни и других неотъемлемых частей жизни современных мужчин. О том, зачем мужчине идти к косметологу — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    1) В каком случае мужчины идут к косметологу? Кто эти люди — по возрасту, профессии, положению в обществе?

    2) Обращаются ли они чаще с проблемами или в качестве профилактики тоже?

    3) Чем кожа мужчин отличается от женской? Какие факторы влияют на ее состояние?

    4) Какие процедуры наиболее востребованы у мужчин? Есть ли отличие в процедурах и препаратах, которые используются для мужчин и женщин?

    5) Тренды в мужской косметологии, разработки будущего

    Приглашаем к участию врачей косметологов, производителей косметики и средств ухода для мужчин.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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