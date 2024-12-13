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Спорт Концерн ВКО «Алмаз-Антей» ФК «Алмаз — Антей» подвел итоги юбилейного сезона

ФК «Алмаз — Антей» подвел итоги юбилейного сезона

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Футбольный клуб (ФК) «Алмаз — Антей» подвел итоги игрового сезона 2024 года — юбилейного: клубу в этом году исполнилось 10 лет. Для юных футболистов он стал годом высоких результатов в городских, региональных и российских соревнованиях.

«У нас был очень интересный и насыщенный год, нам удалось многого достичь, — отметил президент ФК „Алмаз — Антей“, заместитель генерального директора Концерна ВКО „Алмаз — Антей“ Михаил Подвязников. — В этом году клуб отпраздновал свое десятилетие. За это время мы прошли большой путь, выросли в серьезный футбольный клуб со своей историей и традициями. Спасибо всем спортсменам, тренерскому штабу и болельщикам за отлично проделанную работу! Уверен, что следующий год будет не менее ярким и запоминающимся!»

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Свой 10-летний юбилей футбольный клуб «Алмаз — Антей» отпраздновал в сентябре 2024 года. За это время клуб вырос из простой заводской команды в Третьей лиге города до Высшей, вошёл в элитный дивизион Юношеской футбольной лиги, ярко проявляет себя на региональном и российском уровнях, а также является организатором международных турниров. На сегодняшний день в подготовительном и детско-юношеском отделениях клуба занимается около 400 воспитанников. Юбилейный день рождения футболисты отметили на домашнем поле вместе с болельщиками.

Из событий года можно отметить то, что 1 сентября 2024 года на базе школы № 527 Невского района Санкт-Петербурга открылся еще один специализированный спортивный класс, где учатся футболисты «Алмаз — Антея». Это позволило игрокам комфортно совмещать учёбу и недельный микроцикл команды в учебном году.

Сейчас в распоряжении футболистов клуба «Алмаз — Антей» находится стадион с большим полем, вмещающий до 600 зрителей, малое футбольное поле, крытый манеж с искусственным покрытием, а также тренажерный и спортивные залы, оборудованные для проведения тренировок и матчей. В клубе работает 18 тренеров, среди которых тренеры команд, по работе с вратарями и по физической подготовке.

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