В кино покажут киноверсию «Домовёнка Кузи» с Гариком Харламовым и Сергеем Буруновым

19 декабря на экраны выходит киносказка «Домовёнок Кузя» — по мотивам мультфильмов Аиды Зябликовой и повести Татьяны Александровой. По сюжету домовенок сбегает из плена Бабы-яги и попадает в обычную квартиру девочки Наташи и её родителей, которые живут в современном московском жилом комплексе. Здесь обитает и другой домовой, Нафаня. Кузя предупреждает их, что вслед за ним в мир людей проникла и Баба-яга. Она пытается отнять у Кузи волшебный ларчик, который может исполнить любое желание.
Самого Кузю в фильме озвучил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»), а Нафаню — Гарик Харламов. Их героев нарисовали при помощи компьютерной графики. Бабу-ягу в картине сыграли две актрисы: Алика Смехова и Екатерина Стулова («Букины»). Родителей Саши сыграли Женя Малахова («А зори здесь тихие…») и Марк Богатырев («Великая»).
Продюсерами фильма выступили братья Андреасян, которые уже планируют съемки второй части. Режиссером фильма стал Виктор Лакисов, сценарий создал автор «Великой» и «Онегина» Алексей Гравицкий.
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