В кино покажут киноверсию «Домовёнка Кузи» с Гариком Харламовым и Сергеем Буруновым

19 декабря на экраны выходит киносказка «Домовёнок Кузя» — по мотивам мультфильмов Аиды Зябликовой и повести Татьяны Александровой. По сюжету домовенок сбегает из плена Бабы-яги и попадает в обычную квартиру девочки Наташи и её родителей, которые живут в современном московском жилом комплексе. Здесь обитает и другой домовой, Нафаня. Кузя предупреждает их, что вслед за ним в мир людей проникла и Баба-яга. Она пытается отнять у Кузи волшебный ларчик, который может исполнить любое желание.