«Подписные издания» расскажут о петербургских крокодилах и грехе у двери

Петербург знаком нам в основном через призму произведений Пушкина, Достоевского, Толстого, Андрея Белого. Но в произведениях других писателей наш город можно и не узнать. 18 декабря в лектории «Подписных изданий» в Новой Голландии предлагают поговорить о петербургском тексте в литературных маргиналиях и забытой классике. 18+
Читатель (особенно петербургский) вряд ли ожидает, что постояльцу люкса гостиницы «Астория» в 1960-х приходилось справляться «с конвульсивным потоком глинистой с виду воды» в ванной комнате. Или что лифтерша в «Астории» рявкает на гостей. Но именно так город на Неве встретил прибывшего по поддельному паспорту эмигранта Вадима Вадимовича Н. в романе Набокова «Смотри на арлекинов!». Эмигрант описывал ощущения: «…облик города не пробудил во мне трепета узнавания; то был незнакомый, если не вовсе чужой мне город, еще пребывавший в какой-то иной эпохе: неопределимой, не так чтобы совсем удаленной, но явно предшествующей изобретению дезодорантов».
Сложилось что-то вроде легенды, будто Набоков сам тайно побывал в Ленинграде. На самом деле не побывал — но бывала его сестра, Елена Сикорская, так что в романе описаны ее впечатления.
Город многогранен — и какие-то из этих граней неожиданны и неочевидны для нас. «Недра Сенной раскрыты подробнее у Всеволода Крестовского, книжный Петербург начала ХХ века — у Чернокова», — рассуждают в «Подписных изданиях».
18 декабря идем в пространство «Сообщество», слушать лекцию искусствоведа, издателя тамиздата Александра Гачкова «„Петербургские крокодилы“, „200 000 рублей“ и „Грех у двери“. Образ столицы и её обитателей в забытой дореволюционной и эмигрантской прозе».
Сама лекция бесплатная, но вход в «Сообщество» — 200 рублей. Регистрация на сайте Новой Голландии. Начало в 19:00.