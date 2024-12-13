«Подписные издания» расскажут о петербургских крокодилах и грехе у двери

Петербург знаком нам в основном через призму произведений Пушкина, Достоевского, Толстого, Андрея Белого. Но в произведениях других писателей наш город можно и не узнать. 18 декабря в лектории «Подписных изданий» в Новой Голландии предлагают поговорить о петербургском тексте в литературных маргиналиях и забытой классике. 18+

Читатель (особенно петербургский) вряд ли ожидает, что постояльцу люкса гостиницы «Астория» в 1960-х приходилось справляться «с конвульсивным потоком глинистой с виду воды» в ванной комнате. Или что лифтерша в «Астории» рявкает на гостей. Но именно так город на Неве встретил прибывшего по поддельному паспорту эмигранта Вадима Вадимовича Н. в романе Набокова «Смотри на арлекинов!». Эмигрант описывал ощущения: «…облик города не пробудил во мне трепета узнавания; то был незнакомый, если не вовсе чужой мне город, еще пребывавший в какой-то иной эпохе: неопределимой, не так чтобы совсем удаленной, но явно предшествующей изобретению дезодорантов».