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Афиша Plus В прокат выходит комедия «Братья», главную роль в которой сыграл Филипп Киркоров

В прокат выходит комедия «Братья», главную роль в которой сыграл Филипп Киркоров

609
2 комментария
Источник:

В прокат 19 декабря выходит комедия Марка Горобца «Братья». По сюжету сочинский раздолбай Славик внезапно попадает в больницу. Чтобы спасти ему жизнь, срочно нужен донор. Оказывается, что его брат — известный певец Филипп Киркоров. И это единственный вариант. Славик пытается познакомиться с Киркоровым, но его план приводит к тому, что оба оказываются затеряны в глухом лесу. Киркоров соглашается признать родство со Славиком, если тот ему обеспечит комфорт. Но новоиспеченных братьев ждет встреча с племенем дикарей и другие испытания.

Роль Славика в фильме исполнил юморист Денис Дорохов. Мать братьев сыграла Татьяна Догилева. А Киркоровым, естественно, стал сам Киркоров. Это первая крупная роль певца в кино. Режиссером картины выступил Марк Горобец («Блиндаж»).

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Комментарии
2
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Какая же кринжатина. ) Но пролам норм. )))
275640356
1 час
Киркорова должен был сыграть Сергей Безруков, но в последний момент он отказался.
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