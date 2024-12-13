В прокат выходит комедия «Братья», главную роль в которой сыграл Филипп Киркоров

В прокат 19 декабря выходит комедия Марка Горобца «Братья». По сюжету сочинский раздолбай Славик внезапно попадает в больницу. Чтобы спасти ему жизнь, срочно нужен донор. Оказывается, что его брат — известный певец Филипп Киркоров. И это единственный вариант. Славик пытается познакомиться с Киркоровым, но его план приводит к тому, что оба оказываются затеряны в глухом лесу. Киркоров соглашается признать родство со Славиком, если тот ему обеспечит комфорт. Но новоиспеченных братьев ждет встреча с племенем дикарей и другие испытания.