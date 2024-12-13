На экранах — очередные «Ёлки» с Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым и Бураком Озчивитом

Сюжет новой серии, как обычно, разбит на несколько переплетающихся новелл. Например, об охраннике из элитного посёлка дяде Юре (Дмитрий Нагиев), который живет со своим минипигом и вообще-то ненавидит Новый год. Другая история, «Золушка», разворачивается в Татарстане, где молодая девушка Настя (Маша Раскина) влюблена в турецкого актера Бурака Озчивита (он тоже появится в кадре). На её сердце претендует хороший парень Дамир (звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев).