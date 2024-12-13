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Афиша Plus На экранах — очередные «Ёлки» с Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым и Бураком Озчивитом

На экранах — очередные «Ёлки» с Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым и Бураком Озчивитом

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1 комментарий

С 19 декабря в кинотеатрах стартуют «Ёлки-11». Очередную часть вечной франшизы создали режиссеры Александр Карпиловский и Александр Котт.

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Сюжет новой серии, как обычно, разбит на несколько переплетающихся новелл. Например, об охраннике из элитного посёлка дяде Юре (Дмитрий Нагиев), который живет со своим минипигом и вообще-то ненавидит Новый год. Другая история, «Золушка», разворачивается в Татарстане, где молодая девушка Настя (Маша Раскина) влюблена в турецкого актера Бурака Озчивита (он тоже появится в кадре). На её сердце претендует хороший парень Дамир (звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев).

Источник:

В фильме также сыграли Андрей Рожков, Михаил Трухин, Надежда Маркина, Павел Ворожцов и другие актеры. Съемки проходили в Татарстане в городе Альметьевске и в Москве. Одиннадцатая часть должна стать очередной перезагрузкой франшизы.

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Комментарии
1
Живу давно
1 час
Никак остановиться не могут
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