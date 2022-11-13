Как будто не ноябрь вовсе. Грибники из Петербурга сходили в лес и снова — полные корзины

Любители тихой охоты из Петербурга использовали шанс, который подарила солнечная суббота, 12 ноября. Полная корзина для середины ноября — нечто маловероятное, но сейчас это возможно.



Основной улов — трубчатые лисички. Однако встречают рыжие лисички, горькушки и ежовик, рассказывают подписчики группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». «Буду пробовать трубчатые, удивительного вида они, конечно Никогда бы не подумала, что их можно есть», — делится впечатлениями Ксения. «Даже не верится, что ноябрь», — пишут в группе.

