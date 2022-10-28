    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.36eur61.57

    Центр Курехина приглашает на фестиваль «Цифровая механика»

    144
    обсудить

    Увидеть прототип Центра Курехина, который сейчас строят на Васильевском острове, «прогуляться» по его 3D-модели, увидеть спектакль без актёров и другие перформансы, а также послушать лекции вы сможете в Центре Курехина с 29 октября по 27 ноября 2022.

    Василисса Саврасова, Кристаллы идей, или Скульптуры из времен, 2021
    Василисса Саврасова, Кристаллы идей, или Скульптуры из времен, 2021Фото: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина
    ПоделитьсяПоделиться

    В рамках фестиваля «Цифровая механика» зрителям обещают показать «взгляд на архитектуру будущего». Среди художников, чьи работы будут на экспозиции — Александра Дементьева, Анастасия Скабёлкина, Максим Свищев, Александр Борисов, Андрей Рылов, институция Красная галерея и другие. Но экспозиция — лишь часть фестиваля.

    Программу обещают насыщенную: будут лекции куратора и арт-критика Дмитрия Пиликина о российском искусстве 60-х/90х годов, выступление Центра мультимедиа Русского музея и аудиовизуальный перформанс художника Григория Громова, которого вы могли видеть на Новой сцене Александринского театра и фестивале Gamma. Громов использует для создания звука алгоритмические компьютерные системы и записи звуков окружающей среды. В Центре Курехина он 2 ноября в 19 часов сыграет свой альбом «1–11».

    <b class="_">«Коды состояния» </b>
    «Коды состояния» Фото: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина
    ПоделитьсяПоделиться

    3 ноября в рамках фестиваля пройдёт светозвуковой спектакль Катерины Угленко «Коды состояния». Это спектакль без актёров — обещают, что он расскажет истории россиян из разных городов о понятии «предназначения». В дни фестиваля вы также сможете попасть на перформанс «Рагнарёк» от Classic Electric — проекта, в котором объединились академические композиторы, электронные музыканты, медиа-художники и хореографы. «Рагнарёк» намечен на 19 часов 18 ноября.

    А 11 ноября в 19 часов вас ждёт спектакль «Тихие коллапсы» от театрального режиссёра Алины Никольской, в рамках которого обещают «знакомство с собой».

    Также 3, 8 и 9 ноября гости фестиваля смогут попасть на кураторскую экскурсию Ксении Макаренко по экспозиции.

    Прототип Центра Курехина для «Цифровой механики»
    Прототип Центра Курехина для «Цифровой механики»Фото: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина
    ПоделитьсяПоделиться

    Полное расписание лекций, дискуссий и других мероприятий — по ссылке.

    18+

    Анастасия Семенович

    Василисса Саврасова, Кристаллы идей, или Скульптуры из времен, 2021
    Василисса Саврасова, Кристаллы идей, или Скульптуры из времен, 2021Фото: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина
    <b class="_">«Коды состояния» </b>
    «Коды состояния» Фото: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина
    Прототип Центра Курехина для «Цифровой механики»
    Прототип Центра Курехина для «Цифровой механики»Фото: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close