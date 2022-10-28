Центр Курехина приглашает на фестиваль «Цифровая механика»

Увидеть прототип Центра Курехина, который сейчас строят на Васильевском острове, «прогуляться» по его 3D-модели, увидеть спектакль без актёров и другие перформансы, а также послушать лекции вы сможете в Центре Курехина с 29 октября по 27 ноября 2022.

Василисса Саврасова, Кристаллы идей, или Скульптуры из времен, 2021

В рамках фестиваля «Цифровая механика» зрителям обещают показать «взгляд на архитектуру будущего». Среди художников, чьи работы будут на экспозиции — Александра Дементьева, Анастасия Скабёлкина, Максим Свищев, Александр Борисов, Андрей Рылов, институция Красная галерея и другие. Но экспозиция — лишь часть фестиваля.

Программу обещают насыщенную: будут лекции куратора и арт-критика Дмитрия Пиликина о российском искусстве 60-х/90х годов, выступление Центра мультимедиа Русского музея и аудиовизуальный перформанс художника Григория Громова, которого вы могли видеть на Новой сцене Александринского театра и фестивале Gamma. Громов использует для создания звука алгоритмические компьютерные системы и записи звуков окружающей среды. В Центре Курехина он 2 ноября в 19 часов сыграет свой альбом «1–11».

3 ноября в рамках фестиваля пройдёт светозвуковой спектакль Катерины Угленко «Коды состояния». Это спектакль без актёров — обещают, что он расскажет истории россиян из разных городов о понятии «предназначения». В дни фестиваля вы также сможете попасть на перформанс «Рагнарёк» от Classic Electric — проекта, в котором объединились академические композиторы, электронные музыканты, медиа-художники и хореографы. «Рагнарёк» намечен на 19 часов 18 ноября.

А 11 ноября в 19 часов вас ждёт спектакль «Тихие коллапсы» от театрального режиссёра Алины Никольской, в рамках которого обещают «знакомство с собой».



Также 3, 8 и 9 ноября гости фестиваля смогут попасть на кураторскую экскурсию Ксении Макаренко по экспозиции.

