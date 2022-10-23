На Парашютной сбили перебегавшего на красный подростка

Подросток пострадал в аварии в Приморском районе Петербурга. По предварительным данным, он перебегал дорогу на красный свет.



За рулем попавшей в ДТП Kia Sorento был 39-летний местный житель, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября. Прошлым вечером возле дома 56 по Парашютной улице он наехал на 17-летнего школьника, который бежал по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал.

Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Известно, что водителя в этом году трижды ловили на превышении скорости.