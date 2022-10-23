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    Военный самолет упал на дом в Иркутске

    На Парашютной сбили перебегавшего на красный подростка

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    3 комментария

    Подросток пострадал в аварии в Приморском районе Петербурга. По предварительным данным, он перебегал дорогу на красный свет.

    За рулем попавшей в ДТП Kia Sorento был 39-летний местный житель, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября. Прошлым вечером возле дома 56 по Парашютной улице он наехал на 17-летнего школьника, который бежал по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал.

    Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Известно, что водителя в этом году трижды ловили на превышении скорости.

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    Комментарии 3

    Peshekhod23 Окт 2022 в 16:04
    А как много этот перебегавший в прошлой жизни перебегать изволил? Может, уж пришла нынче пора череду перебеганий пресечь?
    +0−0
    Вася ПУПКИН23 Окт 2022 в 13:31
    фонтанка, а где взяли информацию о штрафах водителя.
    +1−0
    Гоша Белградский23 Окт 2022 в 13:06
    Вот просто наблюдение... Подхожу к светофору. Ну хоть ОДИН пешик-нажми кнопку. НЕТ. Или бегом на красный, или стоят как стадо...
    Про водителя 3 раза за год-это ангел просто, а не шофёр. Я на прошлой неделе 2 раза за 20 минут умудрился попасть за скорость на Благодатной по пути к ЗСД. А я не гонщик совсем...
    +1−0
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