8 ноября — круглый стол «Последние тренды рынка недвижимости и ипотеки»

Портал «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» 8 ноября 2022 г. в 12–00 приглашают Вас в Ассоциацию «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (по адресу: Адмиралтейская наб., д. 10) принять участие в круглом столе.
Список вопросов к обсуждению:
- Как сказались на рынке недвижимости последние события, связанные с частичной мобилизацией? Сильно ли упали цена на жилье, в том числе вторичное, выставляемое в срочном порядке на продажу? Или ажиотаж уже спал?
- Какова ситуация на рынке недвижимости сейчас? Поведенческие тренды населения — жилье по-прежнему активно покупают? Много ли новых объектов сейчас вводится?
- Ситуация на рынке ипотеки. Много ли мобилизованных обратились за ипотечными каникулами? Правда ли что теперь мужчинам призывного возраста менее охотно выдают ипотеку? Изменились ли требования к заемщикам?
- Много ли обращений за ипотекой сейчас? Какие ипотечные программы пользуются наибольшим спросом? Остается ли госипотека драйвером рынка? Активизировалась ли ипотека на вторичном рынке жилья? Можно ли сказать, что произошел перелом в ипотечных ставках и они вновь стали расти?
- Программы с субсидированной процентной ставкой от застройщика. Какая доля на них приходится? Как формируются субсидированные программы, на кого в итоге ложатся расходы? На сколько сокращается платеж по сравнению с «обычной» льготной ипотекой?
- Есть ли риски для банка, заемщика и застройщика при этой схеме? Могут ли застройщики столкнуться с убыточностью проекта?
- Если ЦБ введет дополнительные меры регулирования, могут ли банки и застройщики отказаться от этих программ? Какие могут быть альтернативы субсидированным ставкам от застройщиков?
- Перспективы рынка недвижимости и ипотеки до конца 2022 года.
К участию в круглом столе приглашаются банки, застройщики, эксперты рынка недвижимости
По вопросам участия обращаться:
Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru