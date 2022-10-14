Сбитый на Кондратьевском проспекте ребенок скончался в больнице

Врачи не смогли спасти ребенка, доставленного с тяжелыми травмами после ДТП в Калининском районе Петербурга. Мальчик ехал на самокате и попал под машину.



Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, 11-летний мальчик, сбитый автомобилем на Кондратьевском проспекте вечером 13 октября, скончался в детской больнице имени Раухфуса. В результате ДТП он получил серьезные травмы в области живота и разрыв воротной вены, в больницу его доставили в тяжелом состоянии.