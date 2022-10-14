31 октября - круглый стол: «Синдром сухого глаза: что это и как его лечить?»

Синдром сухого глаза – одно из самых распространенных заболеваний глаз. В молодости им страдает 5-6% населения, после 40 частота заболеваемости повышается до 12-22%, а у пожилых людей достигает 34%. «Песок» в глазах, сухость и жжение – это может быть признаком того, что пора к врачу. Как справиться с синдромом сухого глаза – поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Причины возникновения синдрома сухого глаза. Есть ли предрасположенность или это стечение обстоятельств?
- Можно ли заниматься самолечением? В какой момент обязательно нужно обратиться к врачу?
- Какие методы лечения синдрома сухого глаза существуют? Можно ли полностью избавиться от ССГ или это хроническое заболевание, которое может обостряться?
- К чему может привести то, что люди не лечат cиндром сухого глаза? Какие последствия могут быть?
- Как ухаживать за глазами, чтобы не возник cиндром сухого глаза? Эффективность профилактики.
Приглашаем на круглый стол врачей офтальмологов, руководителей клиник, представителей фармацевтических компаний производители лечебных и профилактических средств
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru