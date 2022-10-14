31 октября - круглый стол: «Синдром сухого глаза: что это и как его лечить?»

Синдром сухого глаза – одно из самых распространенных заболеваний глаз. В молодости им страдает 5-6% населения, после 40 частота заболеваемости повышается до 12-22%, а у пожилых людей достигает 34%. «Песок» в глазах, сухость и жжение – это может быть признаком того, что пора к врачу. Как справиться с синдромом сухого глаза – поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:

- Причины возникновения синдрома сухого глаза. Есть ли предрасположенность или это стечение обстоятельств?

