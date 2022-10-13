Правительство РФ поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.
Об этом 13 октября рассказал автор инициативы депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Введение административной ответственности должно быть сопряжено с установлением запретов в отношении соответствующих видов информации в действующем законодательстве», — отметили в Кабмине.
Хинштейн написал в своем канале, что полученные ранее замечания от правительства отработаны. Планируется, что законопроект представят на слушаниях в Госдуме в понедельник.