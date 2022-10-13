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    Правительство РФ поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

    2016
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    Правительство России дало положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

    Об этом 13 октября рассказал автор инициативы депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    «Введение административной ответственности должно быть сопряжено с установлением запретов в отношении соответствующих видов информации в действующем законодательстве», — отметили в Кабмине.

    Хинштейн написал в своем канале, что полученные ранее замечания от правительства отработаны. Планируется, что законопроект представят на слушаниях в Госдуме в понедельник.

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