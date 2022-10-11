«Подвели голодную, уже серую, украинку»: кто устроил кризис на границе с Евросоюзом

Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Куда и зачем едут все эти украинцы? Почему они уезжают из России?» — примерно такой была первая реакция россиян на гигантские очереди на погранпереходах с ЕС в Псковской области. Чтобы хоть немного смягчить участь людей на границе, потребовалась беспрецедентная помощь псковских волонтеров. Но кто на самом деле должен был этим заниматься — читайте в репортаже «Фонтанки».

Псковская граница России с ЕС оказалась узким горлышком, в которое устремились тысячи украинцев, оказавшихся в сложной ситуации после сворачивания пунктов временного размещения и объявления мобилизации. Справиться с такой волной не смогла бы ни одна граница в мире. Но воли к сглаживанию ситуации не проявили со всех сторон. Крымская компания до последнего свозила на границы Псковской области толпы беженцев и высаживала их в чистом поле. Эстонцы начали интервьюировать и отправлять обратно людей, которые и так уже простояли три-четыре дня на улице. Псковские власти прислали мобильные военкоматы. О том, к чему это привело, читайте в первой части репортажа. Вторая часть — о первопричинах.



Псковские волонтеры

Утром петербургская пенсионерка и экскурсовод Елена Кондратова на своём «Ниссане» по списку забирает готовые обеды для украинских беженцев в псковских кафе. Она специально приехала из города на Неве на два дня, помогать волонтерам псковского «Яблока» на границе.

Её машина быстро наполняется ароматами столовой. Заботливо обернутые в фольгу, наборы с едой будут сохранять тепло ещё несколько часов. Затем женщина заезжает в штаб за лекарствами, памперсами, прокладками и теплой одеждой. Всё это тоже грузят в салон. В этот момент вещей в кроссовере уже под завязку.



После погрузки на единственное свободное место садится волонтер Юля, и петербурженка берет курс на самый дальний пограничный переход в Псковской области — «Бурачки». Это три часа дороги в одну сторону. В эту псковскую глушь редко забираются, и в помощи там нуждаются особенно отчаянно. Самое страшное, когда еды не хватает.

«Вчера 300 порций разобрали за десять минут. Моментально. И подходит женщина моего возраста, серого цвета, голодная, и говорит: «А мне не хватило». Я тогда достала свои собственные бутерброды и отдала. А потом еще подвели мужчину — ему тоже не хватило. А у меня уже ничего съедобного нет вообще. Слезы текут у мужика, а он мне говорит: «Ничего страшного», — рассказала Елена. — Разве можно такое представить в XXI веке?»

Елена приехала в Псков сама. Ей оплатили проживание и бензин, но она была готова и на свои. Не могла остаться в стороне. Своим детям она сказала: «Главное сейчас — сохранить свою совесть». Но просит её не героизировать — она далеко не единственная.



В псковском штабе «Яблока», который после муниципальных выборов из политической организации экстренно превратился в гуманитарную, кроме Елены еще 21 волонтерский водитель и 25 помощников, которые ездят с ними раздавать еду. Кто-то буквально каждый день, другие по возможности.



В офисе штаба на улице Некрасова работает команда из 14 человек. Внутри настоящий склад — на компьютерных столах лежат лекарства, коробки с обувью высотой с человеческий рост, рулоны туалетной бумаги, и всё это нон-стоп отправляется на границу.

«Мы увидели ситуацию на границах в четверг, 29 сентября. Пошёл буквально поток информации, что сотни людей на пяти КПП, двух с Эстонией и трех с Латвией, стоят не первый день, под открытым небом, без еды. Практически без движения очереди. Такого там не было никогда», — вспоминает лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг.



Населенные пункты и местные жители из пяти этих пунктов есть только в одном — МАПП «Куничина гора», который входит в городскую черту Печор. Там люди первыми увидели эту беду и пошли помогать: варить обеды, нести вещи. Но быстро стало понятно, что аналогичная ситуация на всех МАПП с Евросоюзом в Псковской области, речь идет о тысячах людей, и частными усилиями проблему не решить.

Илья Казаков/«Фонтанка.ру»

Уже в субботу псковское «Яблоко» объявило большой сбор, в понедельник пять псковских предпринимателей начали на восьми кухнях готовить обеды на более чем 1000 человек в день, а волонтеры — возить их на границу.



Со 2 по 10 октября волонтеры потратили на гуманитарную помощь беженцам на границе Псковской области более 2,6 млн пожертвований. Сбор иностранных денег на эти цели не вели — в основном это небольшие вклады обычных россиян.



Но главный вопрос остался — откуда всё же на границе взялись толпы и кто все эти люди?

Откуда взялись толпы украинцев на границе

По словам главы псковского «Яблока», как правило, едут люди из недавно присоединенных российских регионов. Направляются они транзитом через Россию в страны ЕС. У большинства есть российские паспорта, многие успели пожить в России несколько месяцев или недель.

Большая группа людей ехала из Воронежской, Курской, Белгородской областей. Эти тысячи человек, которые, по словам Шлосберга, бежали весной и летом по российским гуманитарным коридорам и жили в ПВРах — пунктах временного размещения для беженцев.

«Там они были обеспечены крышей над головой, теплом, едой, и при наличии работы это был некий баланс для жизни. Для них снимали дома отдыха, санатории. Проживание, питание, санитарная уборка, сотни людей — это очень накладно для бюджета. А с началом отопительного сезона затраты выросли неподъемно. Все программы по развертыванию таких центров региональные. И, судя по всему, начали заканчиваться осенью — просто исчерпали свои ресурсы, потому что федеральных денег там не было, и бывшие обитатели ПВР-ов потеряли возможность обеспечивать себя в России и устремились к границе», — рассказал глава псковского «Яблока».



Вторая большая группа людей — те, кто поехал к границе на автобусах из присоединенных регионов.

«Большую часть пешеходов на погранпереходы привезла автобусная компания «Южный поток», базирующаяся в Крыму. Она берет заказы на дальние перевозки, в том числе из тех регионов, которые включили в состав России. Обещает довезти людей до границы России с ЕС, а с той стороны забрать и доставить дальше — в страны ЕС или Украину с запада. Напрямую это невозможно из-за необходимости пересекать линию фронта. «Доезжайте до границы, переходите, и там вас ждет следующий автобус», — говорили они им. А до следующего автобуса, как выяснилось, от четырех до семи дней и 300–500 человек в очереди под открытым небом», — отметил Шлосберг.

Большинство перевезённых «Южным потоком» украинцев были из Запорожской и Херсонской областей.



Отдельно Шлосберг отметил, что в автобусной компании не заморачивались и просто повезли людей до ближайшей границы с ЕС от юга России — это как раз в Псковской области. Те, кто поехал на машинах самостоятельно, аналогично, просто искали ближайшую точку выезда из России и ехали следом.

Илья Казаков/«Фонтанка.ру»

Рукотворный кризис

Конечно, ни одна граница в мире не рассчитана на такие потоки. Но при желании все участники процесса могли смягчить последствия. Лев Шлосберг называет кризис абсолютно рукотворным.

По словам Шлосберга, «Южный поток» мог бы перевозить людей как положено, на своих автобусах, через специальную приоритетную полосу, по отдельной очереди. Но для этого водители и автобусы должны были иметь допуск в ЕС.

Российские пограничники могли бы добавить смен и работать быстрее, а не собеседовать каждого беженца по несколько часов. Псковский губернатор в качестве первоочередных мер анонсировал на пограничных пунктах мобильные военкоматы. «Помогла» и заграница. Усиленные проверки начались и на эстонской стороне.

«Эстонцы испугались. Увидели большой поток людей, мужчин, и, хотя очевидно, что это транзит, стали особо тщательно присматриваться к ним и проводить долгие собеседования. Особенно с теми, у кого есть русский паспорт. Мы знаем о случаях, когда люди стояли пять-шесть дней на российской границе, проходили её, а их возвращали с эстонской», — рассказал Шлосберг.



«В Латвии прошли парламентские выборы, происходит радикализация власти, вся пресса занята внутренней ситуацией, и никто практически, кроме одного СМИ оттуда, с нами не связался и не заинтересовался ситуацией на границе», — отметил глава псковского «Яблока».



В Эстонии СМИ, наоборот, буквально встали на уши. Картинка с перехода «Куничина гора» начала транслироваться во многих мировых СМИ. А Печоры — известный туристический центр, здесь Псково-Печерский монастырь, да и сама граница находится фактически в городе, и жители видят ситуацию своими глазами. Началась показательная реакция властей — «зачистка» картинки.



«В понедельник, 3 октября, поздно вечером, пошла информация — пешеходов стали пропускать с какой-то немыслимой ранее скоростью. Видимо, осознали, что картинка, где люди на земле, с детьми, под открытым небом, голодают, мёрзнут, политически опасная, и дали команду «смягчить» картинку. Видимо, тогда же провели работу с «Южным потоком». Автобусы поехали на границы ЕС в Белоруссии. И люди, замерзающие на земле в самодельных палатках, с псковской границы исчезли», — отметил Шлосберг.



Но машины остались. Ситуация на границе с Латвией в Пыталовском районе (КПП «Лудонка» и «Убылинка») нормализовалась только на минувших выходных.

На самой далекой и менее медийной точке в «Бурачках» (Себежский район), на очень загруженной трассе Москва — Рига, по состоянию на понедельник и вторник, 10–11 октября, в очереди остается по 100–120 машин, в которых люди сидят по 3–4 дня: через границу пропускают около 30 машин в сутки.

Остается надеяться, что «смягчение» пограничной политики дойдет и до них.

Илья Казаков, «Фонтанка»

