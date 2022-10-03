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    Экс-полицейский Петербурга дожал свой конфликт с глазом бармена до полной непричастности

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    Если ранее «Фонтанка» упомянула потасовку в петербургском пабе, в которой поучаствовал бывший, но известный полицейский Ратушный, то сегодня мы кратко сообщим, как настойчивость из принципа побеждает правовые механизмы.

    Апелляционной инстанцией Выборгского районного суда Петербурга оправдан экс-полицейский Сергей Ратушный. Если до этого мировой судья прекратил дело по истечении сроков давности, то теперь судья посчитал — оправдать: «... в связи с непричастностью его к совершению преступления».

    Заметим, что «Фонтанка» обращала внимание на эту историю. А она вспыхнула еще в 2017 году в пабе на проспекте Энгельса. Вкратце ее суть банальна и ярка одновременно: ночь, выпивка, брошенные необдуманные фразы, замечание бармена, а потом — как было уже описано в первом приговоре от 2019 года — «... сидя сверху, большим пальцем надавил на глаз потерпевшему...». Потихоньку родилось уголовное дело о легком вреде здоровью, но мировой судья усмотрел истечение сроков давности.

    Другой бы, наверное, успокоился, но для Сергея Ратушного это было не юридической нормой, а делом принципа. Его защитник долго занимался процессуальными тонкостями, даже сам потерпевший попросил полностью оправдать Ратушного. И после, соответственно, Выборгский суд не установил «объективных и достаточных доказательств вины ньюсмейкера».

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