Экс-полицейский Петербурга дожал свой конфликт с глазом бармена до полной непричастности

Если ранее «Фонтанка» упомянула потасовку в петербургском пабе, в которой поучаствовал бывший, но известный полицейский Ратушный, то сегодня мы кратко сообщим, как настойчивость из принципа побеждает правовые механизмы.



Апелляционной инстанцией Выборгского районного суда Петербурга оправдан экс-полицейский Сергей Ратушный. Если до этого мировой судья прекратил дело по истечении сроков давности, то теперь судья посчитал — оправдать: «... в связи с непричастностью его к совершению преступления».

