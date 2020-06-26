Экс-полицейский Ратушный не пойдет мести улицы. Легенда полиции надавил на глаз бармена слишком давно

Как ранее писала «Фонтанка», судили его за нападение на сотрудников паба на проспекте Энгельса в ноябре 2017 года, уголовное дело возбудили только спустя три месяца, к сентябрю 2018 года расследование завершили и передали мировому судье. Тот признал Ратушного виновным и приговорил к 200 часам обязательных работ за то, что, сидя верхом на бармене, он пальцем левой руки надавил на глаз поваленного на пол сотрудника заведения. Конфликт начался из-за сделанного Ратушному замечания.

Признанный виновным в причинении легкого вреда здоровью бывший полицейский Сергей Ратушный освобожден от наказания с помощью судебных разбирательств. Пока он обжаловал решение первой инстанции, по делу истекли сроки давности. Об этом 26 июня сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Экс-полицейский вину не признал и приговор обжаловал, до Выборгского районного суда дело дошло в ноябре 2019 года. Там его от отбывания наказания освободили, так как по делу истекли сроки давности. «В остальном приговор оставлен без изменений», — добавили в пресс-службе судов.

Ратушный известен не только буйством в баре, но и своим стремлением служить родине. Его судили за хранение взрывчатки, грабеж и превышение служебных полномочий, увольняли, но каждый раз он восстанавливался на полицейской службе.

В судебных базах, отметим, есть только два иска Ратушного к коллегам — в ноябре 2016 года к Управлению на транспорте, в удовлетворении ему было отказано, и месяцем раньше — к линейному отделу МВД РФ в аэропорту Пулково.

Из той же базы следует, что Ратушный (или полный его тезка) судился с неким ООО «М Стиль», но иски были поданы не в те суды. Вместе с ним засудить компанию планировала Ратушная Екатерина, Ратушный Даниил был заявлен третьим лицом. В чем суть притязаний, осталось за кадром. В 2018 году Ратушный с теми же именем и отчеством также пробовал себя в качестве временно исполняющего обязанности директора ГУП «Водоканал» города Выборга, а связанная с ним через иск однофамилица в тот же год стала обладательницей доли в ООО «Проект мир спорта», наравне с женой ныне депутата Госдумы Николая Валуева. Счета этой компании, зарегистрированной на Выборгской набережной, по данным «Спарк», заблокированы. Как упоминала «Фонтанка», со времен своей службы в десанте Ратушный не оставлял занятия единоборствами.