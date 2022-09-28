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    Лучшего российского снукериста допустили на чемпионат мира под нейтральным флагом

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    Петербуржец Иван Каковский стал одним из четырех представителей из России на чемпионате мира по снукеру, который пройдет в Куала-Лумпуре с 28 сентября по 9 октября. Однако, как стало известно «Фонтанке», выступать ему придется под нейтральным флагом.

    Изначально Каковского вообще не хотели допускать из-за политической ситуации. Однако Федерация бильярдного спорта России отправила письмо в международную федерацию (WCBS), в котором говорилось о незаконном отстранении россиян, и WCBS согласилась допустить отечественных спортсменов под нейтральным флагом.

    Таким образом, Иван Каковский сыграет в двух турнирах: индивидуальном и командном, где его партнером будет москвич Андрей Гладык. Добираться Иван будет по маршруту Москва — Абу-Даби — Куалу-Лумпур.

    Напомним, что Иван Каковский — лучший российский снукерист. На его счету восемь побед на чемпионатах России. Подробнее о нем читайте в интервью «Фонтанки».

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