Лучшего российского снукериста допустили на чемпионат мира под нейтральным флагом

Петербуржец Иван Каковский стал одним из четырех представителей из России на чемпионате мира по снукеру, который пройдет в Куала-Лумпуре с 28 сентября по 9 октября. Однако, как стало известно «Фонтанке», выступать ему придется под нейтральным флагом.

Изначально Каковского вообще не хотели допускать из-за политической ситуации. Однако Федерация бильярдного спорта России отправила письмо в международную федерацию (WCBS), в котором говорилось о незаконном отстранении россиян, и WCBS согласилась допустить отечественных спортсменов под нейтральным флагом.