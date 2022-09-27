25 октября — круглый стол «Онлайн-торговля в новых условиях»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что покупают в интернете — самые популярные товары и продукты?
- Ушедшие бренды — где продается продукция? Кто их заменит?
- Особенности взаимодействия маркетплейсов и поставщиков
- Какие возможности дает параллельный импорт? Как он развивается?
- Особенности логистики в текущей ситуации? Что происходит на внутреннем и на внешнем рынке? Цепочки и маршруты
- IT для электронной торговли: задачи и импортозамещение.
По данным АКИТ, общий объем российской интернет-торговли за первое полугодие 2022 года вырос на 43% и составил 2,3 млн рублей — столько потратили жители страны как на внутренних, так и на зарубежных онлайн-площадках. При этом на внутреннем рынке объем вырос в полтора раза, а вот трансграничная торговля сократилась почти на треть.
Онлайн-торговле с начала года пришлось столкнуться с рядом вызовов: изменение логистических цепочек, открытие параллельного импорта, колебания потребительского спроса. О том, как развивается онлайн-торговля и что будет дальше
К участию в круглом столе приглашаются маркетплейсы, магазины онлайн-торговли, логистические компании, IT-компании
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 25 октября 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Алмазова Анна,+7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru