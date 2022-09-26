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    В школе Ижевска неизвестный открыл стрельбу

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    Сотрудники правоохранительных и экстренных служб направлены к школе 88 в Ижевске после сообщения о стрельбе.

    Первые звонки в МВД начали поступать около 10 утра по московскому времени, сообщают местные паблики 26 сентября. Очевидцы сообщали, что слышали звуки стрельбы из школы на Пушкинской улице, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-каналы и «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ. А также о том, что из здания бегут люди.

    По предварительной информации, в результате стрельбы ранены трое: двое детей и охранник. Директор школы якобы вместе с одним из раненых подростков смогла закрыться в кабинете.

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