Здравствуй, нековид! За время пандемии петербуржцы растеряли иммунитет к другим инфекциям

Взрослые люди в Петербурге плохо защищены от инфекционных болезней. По данным отчётов иммунологов и Роспотребнадзора, в некоторых возрастных группах — на 40–60 % , а в лучшем случае — на 80 % . Мы так активно боролись с новым вирусом, что забыли про управляемые с помощью вакцинации инфекции: дифтерию, столбняк, корь, краснуху, паротит (свинку), гепатит В и другие из Национального календаря прививок. А это чревато вспышками инфекционных заболеваний, переносить которые не легче, чем ковид, а часто — тяжелее, как например, в случае с клещевым энцефалитом или менингитом.

Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» поговорила с эпидемиологом Надеждой Сатосовой о распространенных болезнях, которые можно предупредить, о вакцинах и о том, зачем взрослому нужны детские прививки.

Колоть все вакцины подряд не надо

Специфический иммунитет, полученный после вакцинации в детстве, с годами ослабевает. Есть инфекции, защита от которых нужна в строгой периодичности. Например, от столбняка и дифтерии прививаться надо раз в 10 лет, от гепатита В медицинским работникам рекомендуется вакцинироваться раз в 5 лет, остальным необязательно. Вообще, делать все существующие прививки не нужно никому, чем и когда прививаться — зависит от разных обстоятельств: от профессиональной деятельности, эпидобстановки в регионе, планах на путешествия в другие страны.



Например, педагогам и врачам рекомендуется прививаться от «детских» инфекций (краснуха, корь, паротит и другие), если не знают, делали их или нет. Плюс — от других инфекций, передающихся как воздушно-капельным путем, так и через грязные руки. Впрочем, от них же требуется прививаться всем, кто работает в контакте с людьми (сотрудники метро, салонов красоты и парикмахерских, магазинов и так далее). Ковид показал, насколько они уязвимы, на примере хотя бы контролеров в общественном транспорте. Для работников общепита — свой список прививок.



«От инфекций, передающихся с кровью, хорошо бы прививать не только медработников, но и, например, мастеров по маникюру. Впрочем, от гепатита В надо прививать население тотально, потому что эта инфекция очень легко передается, достаточно микроскопических объемов инфицированной крови, невидимых глазу, чтобы заразиться. А последствия этого заражения трудно преуменьшить», — говорит врач-эпидемиолог медицинского центра «XXI век», сотрудник кафедры эпидемиологии СЗГМУ им. Мечникова Надежда Сатосова.



Особая прививка — работникам кладбищ

Туляремию — тяжелую лихорадку эпидемиологи называют малой чумой. Как говорит Надежда Сатосова, Ленинградская область — сплошной природный очаг туляремии, практически все грызуны поражены ею. Высокий риск заразиться — у охотников, у тех, кто выделывает шкурки животных (скорняков), сельхозработников и сельских жителей (например, во время сенокоса). «Вы рискуете получить большие неприятности, повалявшись в сене с молодым человеком, — говорит эпидемиолог. — К счастью, случаи заражения единичные, но проблема в том, что если разовьется легочная форма заболевания, остановить процесс распространения будет сложно и дорого».

Поэтому проще привить специальные группы населения, чтобы свести риск распространения туляремии к нулю. К примеру, перед ЧМ по футболу в Петербурге массово прививали волонтеров, а еще работников кладбищ — это здоровые мужчины, которые пойдут на стадион смотреть футбол, а они работают с землей, значит, у них высокий риск заразиться. Накануне ЧМ вакцинировали и работников садово-паркового хозяйства, которые украшали город цветами.

«Вакцины нет, вы опоздали». Почему девушки в возрасте «за 25» не могут найти вакцину от краснухи



Накануне учебного года 34-летний педагог сделала исследование на антитела к краснухе и не обнаружила их. Надо прививаться, решила она в возрасте, когда пора думать о детях, а заражение краснухой для беременной чревато развитием серьёзных врожденных пороков у будущего ребенка. Обзвонила десяток частных клиник — ей отвечали, что вакцины нет.



«Для девушек, которые не озаботились прививкой от краснухи до 25 лет, это большая проблема. Моновакцина в России есть, очень хорошая, она создана нашим академиком Смородинцевым в НИИ Пастера. Но еще в Советском Союзе ограничивали ее использование возрастом 25 лет, потому что достоверно известно: ее введение женщине в более старшем возрасте увеличивает в геометрической прогрессии риск развития истинных краснушных артритов как последствия вакцинации. Чем старше, тем выше вероятность. Можно, конечно, рискнуть, но законодательство запрещает: если клиника сделает эту прививку и разовьется обусловленный вакцинацией артрит, она будет виновата. Выручают многокомпонентные вакцины, в их инструкциях написано: без ограничения возраста или до 60 лет».



Пока без «Пентаксима», «Инфанрикса» и «Приорикса»

Многокомпонентные вакцины от кори, краснухи и эпидемического паротита, как правило, есть во всех клиниках — и частных, и государственных. Причем если прежде частники закупали в основном импортные вакцины, как, например, «Приорикс» (не продлена регистрация препарата в РФ), то сегодня берут то, что есть, поскольку на рынке вакцин всё неопределенно. А есть аналоги — ММР (импортная) и «Вактривир» (отечественная).

Некоторые многокомпонентные вакцины, если и отсутствуют, то скоро появятся: сообщается, что исчезновение популярного «Пентаксима» (от столбняка, коклюша, дифтерии, полиомиелита, гемофильной инфекции типа В), производство которого локализовано в России, было связано с неудавшейся попыткой производителей перерегистрировать предельную отпускную цену на него.

В клиниках нет инфанриксов — «Инфанрикс» (от дифтерии, столбняка, коклюша) и «Инфанрикс Гекса» (от дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), полиомиелита (инактивированная), гепатита В). Так что надо либо ждать их, либо вакцинироваться отечественными — АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) или противодифтерийно-столбнячной АДС-М плюс моновакцинами от других инфекций, защита от которых нужна по эпидемическим показаниям.



«АКДС многие не хотят делать из-за включенного в препарат активного компонента к коклюшу. Он цельноклеточный (в состав входит цельная клетка коклюшного микроба), что, с одной стороны, дает лучший иммунитет, с другой стороны, иногда провоцирует ярко выраженную местную реакцию на прививку (отек бедра на 2-е или 3-е введение). Поэтому взрослые часто выбирают АДС-М, защищаясь только от дифтерии и столбняка. Хотя защита от коклюша для очень многих важна, прежде всего — для членов семей, в которых есть дети в возрасте до года, — поясняет Надежда Сатосова. — Детям прививки можно делать с 12 месяцев, но известно, что если ребенок заболеет до достижения года, коклюш может стать причиной смерти во сне. Поэтому надо создать вокруг малыша бескоклюшное облако — привить всех, кто его окружает».



Многокомпонентные прививки взрослые выбирают редко. Хотя чем плохо привиться одновременно от чреватого бездетностью для мужчин паротита (свинки), от кори, вспышки которой до пандемии коронавируса несколько лет подряд охватывали до 200 петербуржцев (2012 год), а заодно и от краснухи, опасной при беременности?



«Самые востребованные вакцины у взрослых — от клещевого энцефалита, гриппа, от менингита, вируса папилломы человека (ВПЧ), пневмококковых инфекций («Превенар» включает 13 компонентов, грозил стать дефицитом, но сегодня в клиниках есть), от гепатита В и от редких инфекций, например брюшного тифа или желтой лихорадки, — поясняет Сатосова. — От кори и дифтерии, столбняка, других распространенных инфекций, вероятно, чаще прививаются в районных поликлиниках».

Вакцину от холеры закупили, а спроса нет

Летом Роспотребнадзор выступил с предупреждением об опасности распространения холеры в России. Страшилки по этому поводу рассказывали в СМИ, клиники закупили вакцины — вдруг на фоне истерии возникнет спрос на вакцинацию? Но его нет. Даже сейчас — в сезон активности всяких кишечных инфекций.

«В нашей клинике привились за лето всего пара пациентов. Хотя я рекомендовала бы вакцинироваться перед отпуском, запланированным в Лермонтовских местах, например, потому что Кавказские Минводы — эндемичный по холерному вибриону регион. Или путешествующим по Таиланду, — рассказала эпидемиолог «Фонтанке». — То, что последний раз холера регистрировалась в Петербурге в 1990-е годы, вовсе не говорит о ее полном отсутствии. Люди ездят в тот же Таиланд, другие страны, в которых она благополучно распространяется. Болезнь может протекать в легкой и очень легкой форме: температура один день, живот не болит, а чтобы унять понос — взрослому достаточно принять «Лоперамид» или «Энтеросгель» и отлежаться один день дома. На следующий — он идет на работу и в течение недели выделяет холерный вибрион. Значит, на этом человеке всё не заканчивается, инфекция ходит между нами. Если она попадает, например, к повару, то число заразившихся будет внушительным. Кто-то из них этого даже не заметит, кто-то проведет сутки на унитазе, а кто-то обратится к врачу, потому что симптомы не уходят. Но анализы на холеру никто не проводит, поэтому есть большая вероятность того, что она «зашифрована» в статистике как «ОКИ неизвестной этиологии».



Почему люди не хотят прививаться от острых кишечных инфекций? Возможно, потому, что от холеры прививка защищает всего 4 месяца, от дизентерии — 4–6 месяцев. Так что обычно эти прививки востребованы у сотрудников МЧС, когда они отправляются, допустим, в регион, где случилось наводнение. У других прививок от ОКИ защитный эффект сохраняется относительно долго: от брюшного тифа — до 2 лет, от гепатита А — делается два раза с интервалом в полгода, потом — раз в 10 лет. А американская вакцина «РотаТек» (профилактика ротавирусной инфекции) стала в этом году дефицитом.

Природа умная, но защищает хуже прививки

Сейчас в Петербурге самый низкий уровень иммунной прослойки населения с 1990 годов. Это пугает. Эпидемиологи говорят, что нас может захлестнуть волна не ковида, а других инфекционных заболеваний.

Но последние 2,5 года многие не идут прививаться в поликлиники, потому что уверены: в прививочных кабинетах — очереди на вакцинацию от коронавируса. На самом деле, даже когда у этих кабинетов, действительно, народ толпился (например, летом 2021 года), специальное время отводилось для тех, кому нужна была вакцинация от других инфекционный болезней. А в частных клиниках вообще можно было прививаться всегда.



«Давайте без паники, — призывает Надежда Сатосова. — Кроме вакцинального, человек получает и естественный иммунитет к инфекциям, которые его окружают. А в том, что они «окружают», не сомневайтесь. Заболел человек ветряной оспой, никаких контактов в его окружении нет. Как он заразился? В автобусе? Но в пределах досягаемости с ветряночной сыпью никого не было. Возбудитель находится в популяции всегда, просто у некоторых ветрянка протекает без сыпи, как обычное простудное заболевание, с которым дома не остаешься, можно и на работу идти (другие взрослые, заболев ветрянкой, чувствуют себя при смерти). В итоге даже те, кто не получал в детстве прививку и не болел, встречаясь с вирусом походя, к 30 годам оказываются с антителами к нему. Природа всё-таки мудрее нас, просто с прививками человечество формирует иммунитет с меньшими проблемами для здоровья. Так, например, прививка от коклюша быстро создает иммунитет, но его можно получить и естественным образом: это становится понятно, когда долго кашляющие по непонятной причине дети добираются до аллерголога, а он выясняет, что они переболели коклюшем. Только беда в том, что далеко не для всех групп населения естественная «проэпидемиченность» достигается без ущерба для здоровья. Поэтому лучше сделать прививку и забыть о риске заболеть».



В Петербурге заболеваемость ветряной оспой в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом с 490 060 до 523 122 случаев, ОКИ неустановленной этиологии — с 284 083 до 332 593 , энтеровирусными инфекциями — с 1 195 до 6 159 , бруцеллёзом — со 118 до 247. В 2021 году зарегистрированы 4 случая дифтерии и 2 — брюшного тифа, в 2020-м их было по одному. Еще 9 человек заболели паротитом, 70 — коклюшем, заболевших корью и краснухой не было.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

