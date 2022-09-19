135 патентов. Как продолжать изобретать, когда тебе за 80

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржец разрабатывает способы быстрой очистки рек от нефтепродуктов, спасения экипажа вертолета и автоматизации штамповочного оборудования на заводе. «Фонтанка» рассказывает удивительную историю рядового рабочего, который продолжает изобретать в 83 года — и верить в успех.

Одна из наиболее интересных идей Михаила Беллавина — устройство для очистки водоемов от нефтепродуктов. Новатор предложил использовать для этого герметичную пленку, прикрепив один ее конец на катер, а второй — на баржу. Часть пленки должна быть пузырчатой и благодаря этому всегда оставаться над водой. Когда катер проплывает вокруг загрязненного участка, пленка окутывает его со всех сторон. Затем ее начинают сматывать — в результате загрязнения улавливаются, как в сачок.



Идея была запатентована в 2016-м. Через некоторое время Беллавин придумал модификацию устройства — для ограждения участка реки у дома отдыха или санатория. Принцип работы похожий: территорию окружают пленкой, но на этот раз крепят ее концы на дне у берега с помощью железобетонных блоков. Предполагается, что так в воду не попадет грязь, а барьер не будет мешать течению реки и жизни ее обитателей.

Михаил Беллавин Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Михаил Сергеевич постоянно выдумывает что-то новое. За 50 лет у него накопилось огромное количество находок: в области машино- и автомобилестроения, авиации и судоходства, пищевой промышленности, сельского хозяйства и медицины. А увлечение изобретательством выросло в дело всей жизни.



«Я что, зря учился?»

Михаил Беллавин родился в 1939-м. Ему было всего два, когда началась блокада. Эти тяжелые годы его семья провела в Ленинграде. «Хорошо, что я жил на Пороховых. Там своя картошка, огород. У соседей была корова, которая давала молоко», — вспоминает Михаил Сергеевич.

Юный Кулибин получил высшее образование, когда ему исполнилось 30, но до этого попробовал себя в разных специальностях. Сперва учился в Ленинградском институте авиационного приборостроения, затем перешел в Северо-Западный заочный политехнический институт, где изучал радиотехнику.



По окончании учебы Беллавин стал рабочим. Трудился на электромашиностроительном заводе: сначала в литейном цеху, потом в кузнице.

«Время такое было, я женился, — объясняет будущий творец выбор карьерного пути. — Но главное: на заводе у меня голова была свободна. В какой-то момент я подумал: „Я что, зря учился, получается?“ И решил заняться изобретательством. Мало ли, из этого что получится».



Креатив как хобби

Первое авторское свидетельство Михаил Сергеевич получил в 1975-м. Тогда он изобрел усовершенствованное устройство для перемещения и захвата штучных заготовок. Оно могло автоматизировать работу штамповочного оборудования в кузнице, где в тот момент работал его создатель.



На заводе не стали использовать эту идею, но изобретатель не сдавался. Через четыре года он разработал, описал и запатентовал грузовой строп, с помощью которого тяжелые предметы можно было ставить на опору без участия человека. Предохранительную защелку в таком устройстве не нужно было отжимать вручную — это происходило автоматически. «Устройство действительно начали использовать. А еще мне тогда дали значок „Изобретатель“», — хвастается Беллавин.

После 1970-х наш герой забросил рационализаторство: другие его идеи не получили признания, к тому же совмещать креатив с работой оказалось непросто. Но всё изменилось спустя десять лет. Михаил Сергеевич вышел на пенсию, начал работать охранником на том же заводе — и снова принялся изобретать.



Начиная с 1990-х Беллавин стабильно получает по несколько патентов в год. Все авторские свидетельства и чертежи бережно хранятся у русского да Винчи в картотеке. Он за минуту достает из нее первый документ, датированный 1975 годом, — на шершавой желтой бумаге, с меткой Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий. «Тогда мне по пять экземпляров таких бумаг присылали», — с гордостью произносит Беллавин.

В описаниях своих устройств он помнит каждую деталь. Их у него набралось уже 135 — и за каждым документально закреплено авторское право.



«Вдруг что-то получу»

Такое внушительное количество идей автор объясняет несколькими причинами. Во-первых, после выхода на пенсию у Михаила Сергеевича «освободилась голова» и появилось больше времени. А во-вторых, изобретатель решил не ограничиваться одной темой: он творит не только на пользу охраны окружающей среды и машиностроения, но и на благо пищевой промышленности, жилищного строительства, авиации, судоходства.

«Один известный советский изобретатель говорил: как правило, изобретения получаются у самых настоящих дилетантов. Потому что им всё кажется новым. Вот у меня так и получается», — объясняет Беллавин.

Хотя Михаил Сергеевичу уже 83, он продолжает творить. На нашей встрече он серьезен, в глазах — сосредоточенность и вдумчивость, будто в его прошлом — многолетняя научная работа в университете.

Сейчас Беллавин увлечен авиаприборостроением. Так, недавно он подал в Роспатент заявку на усовершенствование придуманной им конструкции вертолета. До этого Михаил Сергеевич предлагал крепить к летательному аппарату турбину, дополнительный двигатель, насос и воздухозаборник. В случае аварии они могли бы качать воздух, увеличивая или уменьшая силу подъема, чтобы «вертолёт» плавно приземлялся. А теперь автор идеи хочет снабжать аппарат емкостью с воздухом — своего рода подушкой безопасности, как в автомобилях.



«Мне нравится изобретать. Это ведь как играть в карты: каждый раз думаешь: а вдруг я за это что-то получу? Может, известность какая-то будет», — улыбается Беллавин.

