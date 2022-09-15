«Опер постучит». 10 способов проучить телефонного мошенника, не выходя из дома

Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Телефонные мошенники, которые убеждают жертву перевести все свои сбережения на «безопасный счет» или взять кредит, активизировались. «Фонтанка» изучила новые-старые приемы мошенников, а читатели рассказали, как надо с ними разговаривать, чтобы проучить и повеселиться.

После долгого перерыва телефонные мошенники предприняли очередную попытку добраться до денежек корреспондента «Фонтанки». Чем дело закончилось в прошлый раз, можно почитать здесь https://www.fontanka.ru/2021/04/19/69873065/. Но жизнь людей, похоже, ничему не учит, и ребята снова позвонили Венере Галеевой. А читатели «Фонтанки» в комментариях в телеграм-канале и VK редакции рассказали, как они выводят злоумышленников на чистую воду, а заодно — из себя. Шутки шутками, но юристы предупреждают: на сказки жуликов про «единый лицевой счет» люди попадаются чаще, чем может показаться. А настоящий опер не будет звонить, а сразу постучит в дверь.



«Следователь Молотов Дмитрий Дмитриевич. Главное управление МВД. Вы в курсе, по какому поводу я вам звоню?» — корреспонденту «Фонтанки» позвонили с городского номера, судя по коду, московского. Голос в трубке звучал уверенно. Собеседник сразу попытался взять быка, то есть жертву, за рога — и сделал эффектную паузу: мол, пора начинать волноваться, МВД тобой персонально интересуется.

«Сегодняшним днем я получил заявление. Согласно нарушению статьи 327 — это подделка официального документа, — продолжил «следователь Молотов». — Некий гражданин Сунцов Андрей Геннадьевич, 1990 года рождения, уроженец Челябинской области, сегодня обратился в отделение «Сбербанка» в Москве. Представился вашим племянником, представил операционистке копию вашего паспорта, ИНН, СНИЛС и нотариально заверенную доверенность на право распоряжаться вашим единым лицевым счетом. Где он взял ваши документы?»



К этому моменту поводов для психологического дискомфорта у предполагаемой жертвы было уже несколько.

Во-первых, «следователь» знал домашний адрес корреспондента и пытался выяснить, там ли сейчас находится объект его разработки.

Во-вторых, чуть ли не каждую фразу «Молотов» начинал с имени и отчества собеседницы. Ни один вменяемый человек так не разговаривает. Этот прием хорошо работает только в книжках Карнеги и дешевых методичках по нейролингвистическому программированию. Там пишут, что «звук собственного имени — самый приятный в жизни каждого человека». На загнивающем западе — возможно. А в России, если тебя настойчиво называют по имени-отчеству, то ты, скорее всего, влип(ла). Или состарился.



Наконец, в-третьих, своими вопросами «следователь» попытался перебросить ответственность за происходящее на собеседника. Чтобы жертва еще больше разволновалась в попытках отчитаться перед незнакомым дядькой, откуда какой-то жулик мог взять ее документы.

После словосочетания «единый лицевой счет» разговор, в принципе, можно не продолжать. Такой штуки не существует в контексте «управления всеми денежными средствами физического лица во всех банках, где у него открыты счета». Единый лицевой счет имеет отношение к системе ЖКХ и безналичной оплате счетов за коммунальные услуги. Иногда жулики говорят «единый финансовый счет», но это уже совсем полная чушь. А дальше схема стандартная: «следователь» начнет выспрашивать, в каких банках у вас есть счета и карты, когда и где вы посещали филиалы этих банков, какие суммы там хранятся. Следующий этап — «перевод звонка» на «специалиста Центробанка», «ОБЭП», «следственный комитет» или «ФСБ». Кроме навязчивого поминания жертвы по имени-отчеству, мошенников выдает безграмотная речь (один из читателей рассказал, что звонившая ему «сотрудница прокуратуры» не смогла выговорить название Лиговского проспекта) и... приветствие. «Он так прикольно поприветствовал: «Здравь желаю», — рассказала читательница Лика. — Только гражданским это не говорят».



Что делать, когда звонят жулики? Самое главное — не сообщать им никаких персональных данных: ни цифр, ни адресов, ни явок и паролей. «Следователь Молотов», попытавший счастья в разговоре с корреспондентом «Фонтанки», скрылся в тумане после встречного вопроса: как это органы «возбудились» без заявления пострадавшего? С какой стати заявление о преступлении в отношении меня пишет какая-то «операционистка банка»?



Читатели «Фонтанки» в комментариях в редакционных соцсетях подтвердили: телефонные мошенники, по странному стечению обстоятельств притихшие после 24 февраля, снова активны. И к сожалению, находятся люди, которые ведутся на их радиоспектакли.



В последнее время жулики перестали представляться набившей оскомину «службой безопасности банка», а сразу заходят с козырей и звонят от имени силовых структур: МВД, следственного комитета или прокуратуры. По наблюдениям читателей «Фонтанки», участились звонки через мессенджер «Viber» и от имени банка «ВТБ». Петербуржцы, у которых есть время на праздные разговоры и желание проучить жуликов, поделились лайфхаками, как дать мошенникам достойный отпор:

1. Самый простой способ сбить жулика с толку — сознаться во всем. Да, племяш мой любимый Андрюша из Челябинской области приходил, отдайте мальчику все, у него тетя (в смысле я) в больнице без сознания лежит.



2. Представиться полковником МВД, сообщить, что ваш личный номер — закрытая служебная информация и что за «следователем» уже выезжают из отдела внутренних расследований. Главное — говорить сурово и не смеяться.

3. Петербуржцы придумали «кодовый вопрос», чтобы убедиться, что звонящий — по крайней мере, россиянин. «Прошу повторить «Слава России!», — поделился читатель Максим. — Еще ни один не повторил, но я не унываю».

4. Перечислить штук пять банков, в которых у вас якобы есть счета, а потом сказать, что все они арестованы судебными приставами.



5. Сказать, что вам еще не исполнилось 18 лет. Этот же способ хорошо работает, если вас зовут на «медицинское обследование» или в «стоматологию».



6. Задать уточняющие вопросы: адрес, номер подразделения, звание, номер жетона звонящего, в каком именно отделении банка произошел инцидент.



7. Пообещать, что придете поговорить лично, но пусть вызывают официальной повесткой.

8. Развести жулика самому. Читатель Павел похвастался, что ему удалось покататься по городу за счет такого «следователя» — спасибо онлайн-агрегаторам такси с функцией «заказать такси другому человеку». «Было скучно, и я представился «сотруднику» глуховатым дедом с прогрессирующей деменцией, у которого: «Сынок, на счетах в сберкассе всего-то пара миллионов, кхе-кхе»... — рассказал Павел. — После чего «сотрудник» радостно оплатил мне такси до «ближайшего филиала», дабы срочно спасти дедушкины сбережения. Да вот беда, «дед» накатал на такси около двух тысяч, чтобы потом искренне поблагодарить жуликов за оплаченную поездку в «Ленту» и обратно».



9. Ввести в настройках телефона запрет на звонки с незнакомых номеров. Правда, если по роду деятельности вам часто звонят люди не из вашего списка контактов, такой способ вам не подойдет.

10. Задать прямой вопрос: «Вы мошенник?» На этом разговоры часто заканчиваются. «Не так давно звонили, что-то плели про «Альфа банк», — рассказала читательница Екатерина. — Задала вопрос: «Неужели ещё есть те, кто на этот развод ведётся?» Ответ: «Полно». В итоге повеселились и разошлись мирно».

«У меня есть клиенты, которые после таких звонков взяли кредиты, а кто-то даже квартиру продал, — говорит адвокат коллегии «Де ЛАТА» Евгения Бурмасова. — У пожилых людей доверие к органам госвласти настолько велико, что они даже представить не могут, что их обманывают. Но часто так попадаются и люди не старые, едва разменявшие пятый десяток. В Вологодской области так прокурор попался — на 2 миллиона. Если вам позвонили с подобной историей, надо иметь в виду: банк, действительно, может инициировать расследование без вашего участия. Но следователь в этом случае не станет выяснять, какие счета и где у вас еще есть, а спросит только, давали ли вы доверенность гражданину, покусившемуся на ваши деньги. И потерпевшим в этом случае будет банк — если, конечно, выдаст деньги по поддельной доверенности».



Юрист предупреждает: средства, переданные мошенникам, вернуть практически невозможно. Если гражданин сам добровольно снял средства со своей карточки и засунул в банкомат, чтобы перевести на какой-то непонятный счет, — дело труба. Этот счет моментально обнулится, и банк не даст вам информации о том, кому он принадлежит, — это же банковская тайна. Единственный способ противостоять мошенникам — постоянно предупреждать родных и близких не сообщать посторонним свои персональные данные и не бежать в банк по требованию «майора МВД».

«Ни с какими следователями или операми по телефону разговаривать не надо: все объяснения даются только при личной встрече, — говорит Евгения Бурмасова. — Если оперу или следователю надо, он придет к вам домой и постучит в дверь».



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

