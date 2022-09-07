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    Петербуржец заплатит 25 тысяч сотруднице больницы, которую придушил в ожидании приёма

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    В Петербурге к условному сроку приговорили скандального пациента, хватавшего доктора и толкавшего росгвардейца. Алексей Пашков распустил руки в ожидании приёма, мог бы пинать, но помешала травма.

    Как сообщает 7 сентября объединённая пресс-служба судов Петербурга, Пашков признан виновным в угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. В ночь на первое октября прошлого года он угодил в травматологическое отделение больницы №15 на Авангардной с травмой ноги. Пациентом Пашков оказался беспокойным. Из материалов следует, что он был пьян и нетерпелив.

    Внимание к себе у кабинета врача привлёк нападением на женщину — медика, как уточняли в ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

    Рванув из кресла-каталки, пациент схватил сотрудницу за шею, сжал и заговорил об убийстве. Усмирял скандалиста наряд вневедомственной охраны, приехавший после того, как в больнице нажали тревожную кнопку.

    Хромавший Пашков сдаваться не желал: одному из росгвардейцев досталось кулаками в грудь.

    «Вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, на учётах не состоит, ранее не судим», — рассказали в пресс-службе суда о Пашкове.

    Красносельский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Женщине-медику подсудимый должен 25 тысяч рублей за моральный вред, росгвардейцу хватило публичных извинений.

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