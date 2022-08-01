Распознать и уничтожить: ученые разработали новые подходы к лечению рака

Успех в лечении рака напрямую связан со своевременной диагностикой и правильным подбором метода терапии. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова запатентовали сразу несколько технологий молекулярной диагностики.

Евгений Имянитов Поделиться Поделиться





Принцип бакпосева при подборе терапии

Один из патентов, оформленных сотрудниками центра примерно год назад, был получен на идею, которая может значительно улучшить ситуацию в лечении злокачественных новообразований. Ученые придумали, как можно проверять чувствительность раковых клеток к существующим лекарственным препаратам. Причем метод прост, как все гениальное, и работает по принципу бакпосева. Часть опухоли, полученную при операции или биопсии, нарезают на пластины толщиной с бритвенное лезвие, затем к каждому образцу добавляют фармацевтический препарат и смотрят на реакцию. Причем ученым удалось этот процесс частично автоматизировать.

«Схожий метод диагностики использовался прежде, — объясняет заведующий отделом биологии опухолевого роста, заведующий лабораторией молекулярно-генетической диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, д.м.н., член-корреспондент РАН Евгений Имянитов, — но раньше после обработки клеток опухоли препаратами морфологи садились и смотрели — изменилось что-то или нет. А мы выявили гены, продукция которых увеличивается или уменьшается, если препарат эффективен. Они являются маркерами, и мы их анализируем до обработки препаратом пластины с клетками новообразования и после».

В лаборатории молекулярно-генетической диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» рождаются удивительные открытия Поделиться Поделиться





Правда, этот метод пока еще клинически не используется. Несмотря на то, что промежуточные результаты вполне успешны, он требует доработки. По оценкам заведующего лабораторией молекулярно-генетической диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», на это нужно еще примерно 3–4 года. Зато внедрен и уже используется уникальный метод диагностики мутаций при раке лёгкого, тоже разработанный сотрудниками НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова. Это та самая технологическая независимость, которая необходима стране.

Альберт Эйнштейн – кумир всех ученых Поделиться Поделиться





Как точно определить мутацию

Рак легкого уже более 30 лет сохраняет первое место в структуре смертности от онкологических заболеваний. На его долю приходится почти 25% смертей в этой области. По данным ВОЗ, в 2020 году от рака легких скончались 1,8 млн жителей планеты. Заболеваемость этим видом в России весьма высока — связано это, в первую очередь, с распространением курения. Такое новообразование трудно своевременно диагностировать. Как объясняет Евгений Имянитов, обнаружение рака легкого чаще всего происходит в ходе профилактических обследований или же если человек обращается с симптомами — например, с постоянным кашлем.

Зачастую диагноз ставят уже не на первых стадиях, что делает еще более важным правильный выбор метода лечения и подбор лекарственных препаратов. В этом направлении огромный шаг сделали ученые НМИЦ онкологии имени Петрова. Для пациентов с раком лёгкого здесь анализируют полный спектр лекарственных мишеней — все 10 генов, для которых имеются эффективные противоопухолевые препараты. Подобный исчерпывающий уровень диагностики не является повсеместно доступным даже в самых развитых странах. «Подобранная при помощи мутационных тестов персонализированная таргетная терапия будет более эффективной, поскольку воздействует непосредственно на биологический процесс, являющийся причиной возникновения опухоли, — объясняет Евгений Имянитов. — При этом мы проверяем сразу все известные виды мутаций, и вероятность их нахождения не 20 процентов, как при обычном анализе, а 50–60».

Случайным подтверждением слов ученого стал телефонный звонок во время нашей встречи. Евгений Наумович сообщил врачу, что результаты анализа готовы и терапию для пациента подобрать удалось. А затем прокомментировал: «Мы нашли такую мутацию, которую часто даже не ищут. И теперь стало понятно, что назначить пациенту, чтобы опухоль реагировала на препарат». У специалистов из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова очень высокий международный авторитет в этой области — например, одна из работ, посвящённых молекулярной диагностике рака лёгкого и опубликованная всего год назад, уже около 100 раз процитирована в научной литературе. Это уникальный результат! А другая публикация, посвящённая изучению мутаций у пациентов с раком лёгкого, несколько лет назад вошла в рейтинг главных событий года в торакальной онкологии по версии отраслевого журнала Journal of Thoracic Oncology.

Каждый день ученые трудятся над созданием новых методов диагностики и лечения Поделиться Поделиться





Альтернативная методика

Еще один патент петербургских онкологов связан с подбором терапии при лечении рака яичников, молочной железы и некоторых других разновидностей опухолей. Для этого анализа берется кровь (источник нормальной ДНК) и частичка опухоли, полученная во время операции или биопсии. Основывается метод на изучении ДНК. Дело в том, что для некоторых видов рака характерен так называемый «дефицит репарации ДНК по механизму гомологичной рекомбинации» (HRD, homologous repair deficiency) — особое биологическое состояние опухоли, которое ассоциировано с высокой эффективностью целого спектра лекарственных препаратов. Технология выявления подобных случаев используется уже 8 лет. Метод запатентован и может использоваться только в одной иностранной лаборатории — Myriad Genetics. Специалисты из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова разработали новый способ, который не нарушает патентное право и использует несколько более простой и интуитивно понятный принцип анализа генома. «Мы сравнивали результаты нашей диагностики с Myriad Genetics, — рассказывает Евгений Имянитов. — И гарантированно можем сказать: она, как минимум, явно не хуже. Только в 3 из 40 случаев результаты различались — и правильными в отношении ответа опухоли на лечение оказались наши данные. Можно с уверенностью сказать, что метод прошёл убедительную клиническую валидацию».

Сам анализ, к слову, занимает 12–14 дней. Но для того, чтобы диагностика была экономически оправдана, необходимо на один запуск прибора собрать образцы от 12 человек. Поэтому фактическая длительность выполнения анализа может быть больше. Заявку на патент ученые подали летом прошлого года. Весной 2022 года все патентные документы были одобрены, и метод сразу же начали внедрять. Сейчас его уже используют, хотя он еще и не слишком широко известен. Но Евгений Имянитов уверен: в скором времени его востребованность станет выше, ведь технология на практике помогает сохранить людям жизнь и вернуть здоровье.