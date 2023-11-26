Тест на деменцию: как выявить склонность к болезни Альцгеймера за 10 лет до первых симптомов

Определить возможность развития деменции со стопроцентной вероятностью пока нельзя, но с каждым годом врачи и ученые делают всё больше в этом направлении Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Ученые из США опубликовали исследование, которое показывает, что некоторые белки плазмы крови могут быть связаны с дальнейшим развитием болезни Альцгеймера. Как полагают исследователи, изменения, связанные с этой болезнью, происходят за десятилетия до появления первых заметных со стороны симптомов. Обычно диагностируют болезнь уже после того, как когнитивные нарушения станут очевидными, а ранняя диагностика позволит пациентам дольше сохранять прежнее качество жизни. Исследователи обнаружили, что предсказать развитие болезни можно за 20 лет до ее начала по специфическим изменениям белков плазмы крови. Правда, пока сделать «простой тест на деменцию», который бы точно показал, будет у человека болезнь Альцгеймера или нет, не получится — исследователи создали модель, которая предсказывала деменцию с вероятностью в среднем 78 процентов при корректировке с демографическими показателями и сопутствующими заболеваниями.



Сейчас склонность к развитию деменции определяют в основном по совокупности различных факторов, влияющих на здоровье человека. В случае с болезнью Альцгеймера считается, что ключевую роль здесь играет генетика.

— Ученым известно более 20 генов, мутации в которых влияют на риск развития нейродегенеративных заболеваний, — говорит эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская. — Некоторые из них уже сейчас можно определить по анализу буккального эпителия (ткани внутренней стороны щеки) или по крови, однако вряд ли когда-то это станет распространенной процедурой. Даже если человек узнает о своем высоком риске, специфической профилактики нейродегенеративных заболеваний не разработано, так же как и эффективного лечения, которое позволило бы восстановить утраченные когнитивные функции.



Екатерина Демьяновская говорит, что вероятность развития болезни Альцгеймера выше у людей, чьи родственники уже имеют такой диагноз. И, как правило, такие люди уже знают, что они в группе риска. Для подтверждения или опровержения этой информации им могут назначить генетическое тестирование.



— Есть несколько анализов крови ПЦР-методом для выявления людей с высоким риском развития деменции или болезни Альцгеймера, — говорит врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. — Например, тест для диагностики гиперлипидемии III типа используется и для прогноза развития болезни Альцгеймера. Аполипопротеин E (ApoE) принимает участие в катаболизме липопротеинов и регулирует уровень холестерина в плазме. Кроме того, он является основным транспортером холестерина в нервной системе, играя важную роль в моделировании мембран нейронов. Высокий уровень ApoE может указывать на развитие болезни Альцгеймера.



Тесты также делают при проявлении первых признаков деменции. Ее первыми симптомами могут быть депрессия, тревога, раздражительность, апатия, психоз, замедление познавательных функций. Нарушение памяти, которое стало своеобразной визитной карточкой болезни, тоже относится к первым симптомам, но зачастую заметить изменения в поведении человека можно и раньше.

— В этом случае назначается анализ на одну из самых частых генетических болезней Гентингтона, которая проявляется чаще всего после сорока лет, — говорит Татьяна Тарадеева.



Терапевт отмечает, что профилактика деменции заключается в лечении соматических заболеваний — артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, болезней почек и других. Также для профилактики развития деменции врачи и ученые рекомендуют поддерживать высокую социальную, когнитивную и физическую активность — причем на протяжении всей жизни. Кроме того, по мнению специалистов, желательно снизить риск черепно-мозговых травм, выявить факторы, которые могут привести к потере слуха, и снижать их воздействие, избегать злоупотребления алкоголем и контролировать массу тела.

