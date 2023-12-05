Можем умереть от «суперинфекции»? Врач — о том, почему нельзя пить антибиотики без назначения доктора

Если люди правильно используют антибиотики, со временем микроорганизм приобретает устойчивость к ним в результате генетических мутаций. Но этот процесс можно замедлить Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





С каждым годом в мире набирает темпы антибиотикорезистентность — устойчивость бактерий к препаратам, а ученые пугают человечество возникновением суперинфекции, которую невозможно побороть существующими лекарствами.



Антибиотикорезистентность возникла в том числе по вине человека. Но как именно? Можем ли мы умереть от супербактерий? И как правильно принимать антибиотики? Эти вопросы MSK1.RU обсудил с заслуженным врачом России, главным врачом ГКБ им. В. В. Виноградова , профессором Ольгой Шараповой.

Назначаем сами — остаемся без лекарства По словам Ольги Шараповой, сегодня главная проблема антибиотиков связана с тем, что люди покупают и принимают их самостоятельно. Назначать эти препараты самому себе, без рекомендаций врача, нельзя — это влечет ряд осложнений, в том числе рост антибиотикорезистентности, с которой борются во всём мире.

Ольга Шарапова — заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории по организации здравоохранения и по специальности «акушерство и гинекология» osharapova.ru Поделиться Поделиться





— Пациенты довольно часто самостоятельно назначают антибиотики при респираторных заболеваниях, диарее, без установленного бактериального генеза. Использование антибиотиков при вирусной инфекции является абсолютно нерациональным, — объяснила врач. — Во-первых, принимая антибиотики при ОРВИ, мы не только не делаем себе лучше, а еще и наносим вред — способствуем росту антибиотикорезистентности. А устойчивость бактерий к антибиотикам с каждым днем опережает разработку новых препаратов.



По медицинским показаниям должны назначаться в целом все лекарственные препараты, антибактериальные средства — в особенности. Если начать их прием самостоятельно, человек может пострадать от побочных эффектов. Шарапова отметила, что большинство из них развивается очень редко, но шансы по-прежнему есть.

«Нерациональное назначение антибактериальной терапии может потенциально привести к повреждению почек, печени и других органов» Ольга Шарапова, главврач ГКБ им. В. В. Виноградова

Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков повышает риск развития грибковых инфекций: кандидоза полости рта, пищевода и любой другой локализации. Так называемых «безобидных» антибиотиков, которые можно принимать для профилактики, не существует. Вылечить бактериальную инфекцию без антибиотиков пока невозможно. Хотя ученые уже начали изучать свойства бактериофагов — вирусов, которые убивают бактерии, но безвредны для человека. Однако пока лечение бактериофагами не внедрено в практику. Суперинфекция уже появляется Ольга Шарапова подчеркнула, что пока мы не изменим отношение к бесконтрольному приему антибиотиков, риск возникновения суперинфекции продолжит существовать. Более того, подобные бактерии уже начали появляться.



— К сожалению, уже появились микобактерии туберкулеза, тотально резистентные к новейшим антибиотикам последнего резерва. Согласно ВОЗ, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью удается вылечить менее чем у 60% больных, — рассказала профессор.

Среди устойчивых штаммов — Еnterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae (Klebsiella, E.coli). Они уже свирепствуют во многих странах, и для них нет «идеального» антибиотика.

«Чтобы спасти человечество от «суперинфекций», каждый из нас должен применять антибиотики строго по назначению врача» Ольга Шарапова, главврач ГКБ им. В. В. Виноградова

Шарапова отметила, что даже если люди правильно используют антибиотики, со временем микроорганизм приобретает устойчивость к ним в результате генетических мутаций. Полностью остановить этот процесс невозможно, но можно его замедлить.

Как правильно принимать антибиотики По словам врача, очень важно принимать антибиотики по схеме. Иначе препарат просто не сработает. — Очень важно делать равные промежутки между приемом доз антибактериального препарата. Если врач назначает прием антибиотика два раза в сутки, необходимо принимать его каждые 12 часов. Если три раза в сутки, то каждые 8 часов, и так далее, — объяснила она. Также категорически нельзя прерывать курс антибиотика раньше, чем рекомендовал врач, так как это тоже может способствовать появлению антибиотикоустойчивых форм бактерий в организме. Наиболее предпочтительный прием антибиотиков — пероральный, то есть внутрь через рот. Он исключает местные осложнения от многократного внутримышечного введения антибиотика. Тем не менее, путь введения препарата зависит от локализации инфекции, тяжести течения заболевания и биодоступности лекарства.

Часто пациенты, принимающие антибиотики, жалуются на расстройство ЖКТ. Шарапова объяснила, что антибиотико-ассоциированная диарея чаще всего связана с дисбалансом микрофлоры кишечника и развитием дисбактериоза.

«Место «хороших» бактерий, которые помогали вам переваривать пищу, занимают патогенные бактерии, вызывающие тяжелейшие колиты» Ольга Шарапова, главврач ГКБ им. В. В. Виноградова

Чтобы избежать диареи от антибиотиков, нужно использовать препараты рационально, строго по показаниям. Врач отметила, что при назначении антибактериальной терапии существует много факторов, которые необходимо учитывать. Поэтому дозировка и длительность использования препаратов всегда подбирается врачом индивидуально для каждого пациента.



До назначения антибиотиков человеку, как правило, проводят несколько тестов. Один из них — посев на микрофлору. Это метод лабораторного исследования, который помогает узнать, присутствует ли во взятом образце какая-либо патогенная для человека бактерия и какова ее чувствительность. Посев на микрофлору, как рассказала профессор, проводится не только для диагностики заболевания, но и для контроля безопасности нахождения пациентов в стационаре. В отделениях берут смывы с поверхностей, с оборудования и рук персонала на микробную обсемененность (зараженность. — Прим. ред.).

Еще проводится лабораторный тест на чувствительность к антибиотикам. Шарапова объяснила, что он позволяет подобрать пациенту более эффективное лечение.

— В лаборатории определяют, насколько эффективен каждый антибактериальный препарат против выделенного у пациента возбудителя. Этот лабораторный тест позволяет назначить наиболее подходящий антибиотик, — заключила эксперт.

А вы принимаете антибиотики без назначения врача? Да, не вижу в этом ничего плохого Нет, назначать препарат должен доктор