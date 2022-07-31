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    В Кронштадте в День ВМФ открылась третья очередь парка «Остров фортов»

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    Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов»
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    В Кронштадте 31 июля запустили третью очередь музейно-исторического парка «Остров фортов». Как сообщили в пресс-службе туристско-рекреационного кластера, для посетителей стала доступна реконструированная главная площадь с всесезонным крытым фуд-кортом, а также благоустроенная часть территории форта «Петр Первый».

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    Посетителей встретят отреставрированные здания берегового комплекса форта — «Караульная» и «Караульная с круглой башней», а также спортивная площадка с уличными тренажерами, зона игр с шахматными столами на свежем воздухе и 200-метровая беговая дорожка — часть будущей 2,5-километровой набережной, а также песчаная зона отдыха у воды с sup-станцией.

    Парк «Остров фортов» создан на месте бывших военных территорий. Первая очередь открыта летом 2020 года, вторая очередь — летом 2021 года. За второй год работы проект посетили почти 2,4 млн человек.

    Ранее сообщалось, что руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу провела экскурсию для президента РФ Владимира Путина, который накануне Дня ВМФ приехал в Кронштадт.

    Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов»

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