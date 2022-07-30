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    Путин приехал в Кронштадт, экскурсию провела дочка Шойгу

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    Владимир Путин накануне дня ВМФ приехал в Кронштадт. Министр обороны и его дочь познакомили президента России с новшествами на острове Котлин.

    Видео вечерней прогулки президента 30 июля опубликовал телеграм-канал пула журналистов Кремля. На кадрах Путин, министр обороны Сергей Шойгу и его младшая дочь Ксения, которая в последние годы занимается развитием Кронштадта, прогуливаются по городу. Вероятно, Ксения показала президенту как выглядит реализация проекта «Остров фортов».

    31 июля в Петербурге и Кронштадте пройдет Главный военно-морской парад. Принимать его будет президент.

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