Путин приехал в Кронштадт, экскурсию провела дочка Шойгу

Владимир Путин накануне дня ВМФ приехал в Кронштадт. Министр обороны и его дочь познакомили президента России с новшествами на острове Котлин.
Видео вечерней прогулки президента 30 июля опубликовал телеграм-канал пула журналистов Кремля. На кадрах Путин, министр обороны Сергей Шойгу и его младшая дочь Ксения, которая в последние годы занимается развитием Кронштадта, прогуливаются по городу. Вероятно, Ксения показала президенту как выглядит реализация проекта «Остров фортов».
31 июля в Петербурге и Кронштадте пройдет Главный военно-морской парад. Принимать его будет президент.