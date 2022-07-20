Я, Анастасия. Как «цифровой двойник» петербурженки развелся с ее мужем, подарил ей троих детей и навесил кучу долгов

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Цифровизация всех сфер жизни в России показывает петербурженке Анастасии Павловой, что она не одна во вселенной. И так 12 лет подряд. Проблема не новая, но настолько лихо закрученный сюжет случился впервые.

Психолога из Петербурга больше 12 лет преследует «цифровой двойник». За это время Анастасии Павловой из Центрального района приписывали чужих троих детей, угрожали коллекторы, миграционная служба запрещала ей выезд из страны, а судебные приставы арестовывали ее счета. А когда муж попытался с ней развестись, то развели его с «двойником». С каждой проблемой приходится разбираться годами. Полная тезка Анастасии Павловой из Выборгского района и рада помочь, но система всякий раз «откатывается» к более ранним уровням этой игры. И снова считает двух женщин одним человеком.



Первый звоночек раздался в 2009 году. Анастасии было 23, она получала водительские права и сидела со своей группой в очереди, чтобы сфотографироваться на документ. К девушке подошел удивленный инспектор и сказал: «А зачем вы сдаете экзамены? У вас ведь уже есть водительские права».

На разбирательства тогда ушло три часа. На всякий случай затормозили оформление прав всей группе. В процессе Анастасия узнала, что за ней числится автомобиль «Вольво», которого она в глаза, вернее, в фары, никогда не видела.



«Я стала искать свою тезку в ВК, — говорит Анастасия. — И 7 сентября 2009 года написала ей первое сообщение: привет, меня тоже зовут Анастасия Павлова, и у нас день рождения в один день. Рассказала, что собираюсь получать права и что ее машина почему-то оказалась записана на меня. Настя ответила мне только в конце ноября. Тогда ситуация разрешилась. Но это было только начало».

В 2012 году Анастасия пришла в женскую консультацию № 22 Выборгского района вставать на учет по случаю второй беременности. Женщина в регистратуре открыла ее медицинскую карточку и сказала: «Ого! В 26 лет уже четвертого ребенка заводите». Мол, молодец. «Почему четвертого? Второго», — опешила Анастасия. Но в медкарте черным по белому было написано, что у Павловой Анастасии Владимировны, 19.09.1985 года рождения, уже имеется трое детей. Правда, в карточке был указан совсем другой Анастасии Павловой.



А в 2014 году начался сущий кошмар. Оказалось, что цифровые системы в самых разных ведомствах не различают двух Павловых, несмотря на то, что номера паспортов у них разные. «Мне нужно было довольно срочно решить вопрос с оформлением недвижимости, — говорит Анастасия. — Но мне не смогли провести сделку, потому что в системе значилось, что мой паспорт недействителен. Оказалось, что паспорт меняла тезка. А недействительным он стал почему-то у меня».



Потом выяснилось, что у двух Анастасий один ИНН на двоих. Получали они его еще в 2002 году, с разницей в месяц. И база данных налоговой сочла их одним человеком, которому достаточно одного индивидуального номера налогоплательщика на всю оставшуюся жизнь.



Начали разбираться с налогами, в том числе с транспортным. Выяснилось, что автомобиль «Ниссан» первой Анастасии оформлен на Анастасию вторую. А уведомление о транспортном налоге на эту машину приходит обеим, и обе его исправно платят годами.

«Я бегала по всем инстанциям и доказывала, что я не жираф, — говорит Анастасия. — И просила нас внести в базы реестра двойников во всех ведомствах».

Когда казалось, что двум Анастасиям наконец удалось разделиться в глазах официальных служб, начались новые напасти. В 2016 году первая Анастасия решила сменить свой старенький «Ниссан» и взять кредит на покупку нового автомобиля.



«Я не понимала, почему все банки мне отказывают, — говорит женщина. — Тогда я заказала выписку из центрального бюро кредитных историй. Там был полный бардак! На мне висели многочисленные — и совершенно не мои — кредиты. А кредитных бюро очень много в стране. И мне надо было в каждое написать и подтвердить свою личность. Я ходила на Главпочтамт как на работу и отправляла повсюду телеграммы. Вроде бы мне удалось распутать этот клубок. Но не прошло и года, как все запуталось снова. Дело в том, что у моей тезки Насти действительно много кредитов, в том числе довольно крупных потребительских. Она их постепенно гасит. Но мне в итоге пришлось отказаться от покупки новой машины. А еще мне названивали коллекторы — какие-то странные дядьки с весьма неприятными высказываниями в мой адрес. Я все это выслушивала, потом звонила Насте, и мы разбирались еще и с этим».



А потом, открыв свой кабинет на Госуслугах, Анастасия обнаружила у себя 80 тысяч рублей задолженности по налогам. «Моих налогов там было на 4,5 тысячи рублей — транспортный, за автомобиль, — говорит Анастасия. — Начала разбираться. А там два разных районных налоговых отделения указаны, в Центральном районе и в Выборгском. Оказалось, что в налоговой мы с тезкой числимся как один человек. Эта история с налогами меня выбивает из колеи до сих пор, потому что из-за этих задолженностей банк по запросу судебных приставов то и дело арестовывает мои карты или списывает с меня не мои долги». Анастасия — самозанятая, работает психологом-консультантом. Однажды такое списание долга в размере 10 тысяч рублей пришлось на довольно сложный финансовый период в ее жизни. В одночасье с карточки исчезли буквально последние деньги, на которые женщина с двумя детьми очень рассчитывала.

Из-за большой задолженности по налогам миграционная служба наложила запрет на выезд из страны для Анастасии второй. Но она и не собиралась никуда ехать. А вот у Анастасии первой были на руках путевки в Испанию. О проблеме она узнала за несколько дней до вылета. «Побежала в службу судебных приставов, там мне оформили бумагу, подтверждающую, что я и моя тезка разные люди и что у меня долгов по налогам и запрета на выезд нет, — говорит первая Анастасия. — Помогло и то, что у Насти на тот момент не было загранпаспорта и хотя бы в базе загранпаспортов числилась только я одна».



Кроме проблем, «цифровое двойничество» приносит и свои — довольно сомнительные для законопослушного гражданина — бонусы.

«Периодически в моем банковском интернет-приложении появлялась Настина карта с ее деньгами, — говорит Анастасия первая. — К тому времени мы уже были с Настей на связи, и я понимала, откуда «шальные деньги», и о том, чтобы их потратить, не было и речи. Я звонила в банк, ругалась, и эту проблему, в конце концов, решили».

В 2019 году в семье первой Анастасии случился разлад. Подали на развод. Но не тут-то было.

«Мужа развели с моей тезкой, — говорит Анастасия. — В каком-то смысле мне это было на руку, потому что я в тот момент разводиться на хотела. Так что тезка тогда мне, можно сказать, пригодилась. Чтобы разобраться в этой ситуации, нам с мужем пришлось повторно оформлять свидетельство о браке. Пока наше дело передавали из одной инстанции в другую, из Выборгсого района в Центральный, документы потерялись. Кто именно их потерял, выяснить так и не удалось. Копию свидетельства о браке мы в итоге получили спустя год после подачи заявления на развод». Брак, правда, сохранить не удалось, но Анастасия хотя бы выиграла время на то, чтобы попытаться.



Когда началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции, Анастасия с удивлением обнаружила в своем кабинете на Госуслугах подарочек: сертификат о сделанной прививке и QR-код. Оказалось, это вакцинировалась вторая Анастасия. А все подтверждающие этот поступок документы достались другому человеку.

Летом 2022 года психолог Анастасия Павлова решила переехать в Москву. Игра вышла на новый уровень сложности.

«Моя дочь пойдет учиться в платный колледж. Чтобы вносить оплату помесячно, надо фактически просить у банка рассрочку, — говорит она. — А на мне висит не моя черная кредитная история. Банк в рассрочке отказывает, и получается, что мне надо выложить разом 300 тысяч за обучение дочери за год вперед. Я снова начала разбираться с кредитной историей. И снова оказалось, что за мной числится не мой ИНН. И еще с меня опять сняли пять тысяч рублей долга по решению судебного пристава. Не моего долга!»

Круг замкнулся. Около недели назад две Анастасии Павловых наконец встретились лично. И отправились к тому самому судебному приставу, которая списала 5 тысяч рублей не с той Анастасии. Пристав открыла базу, потом посмотрела на пришедших и всплеснула руками: «Ой, одинаковые, ничего себе!» И улыбнулась.



Это, наверное, было зря.

«Видя такие улыбки, мне взвыть хочется, — говорит Анастасия Павлова, 1985 г.р., место рождения — г. Ленинград. — Это не смешно! Это горе, оно выматывает меня практически всю мою сознательную жизнь. Я спросила пристава: кто ответственен за то, что вы снимаете деньги с моей карты? «Это не я, это банк». Естественно, выйдя от пристава, я позвонила в банк. Там сказали: «Это не мы, это налоговая!» Звоню в налоговую. А там говорят: записывайтесь на прием к главному судебному приставу Санкт-Петербурга, просите, чтобы вас внесли в базу реестра двойников. У каждого ведомства есть своя подобная база. Так что мы уже не впервые просим внести нас в эти списки».

Но перед визитом к главному судебному приставу Анастасии второй предстоит разобраться с ИНН. В том, что ей выдали в налоговой при последней попытке разделиться с «двойником» снова указана налоговая Центрального района — по месту жительства совершенно другой Анастасии Павловой.



«Я чувствую свое бессилие против системы. Я одна воспитываю двоих детей, работаю, плачу все положенные налоги, веду правильный образ жизни — но все это никак меня не защищает, — говорит психолог Анастасия Павлова. — Мне не помогают даже мои навыки практикующего психолога, я на днях просто расплакалась от ощущения полной безнадежности. Что бы я ни делала на протяжении всех этих лет, я не могу на эту ситуацию повлиять. Мне кажется, что тут играет роль человеческий фактор: ответственные люди просто ленятся сверять разные паспорта. Я переезжаю в другой город, и вся эта регулярная беготня по судебным приставам станет мне недоступна. Я чувствую себя небезопасно. «Цифровой двойник» может заявить о пропаже вашего, зарегистрированного на него автомобиля, восстановить документы и продать машину третьему лицу, например».



Павловой первая Анастасия стала по мужу. Казалось бы, самый простой вариант в этой ситуации — вернуть девичью фамилию. Но Анастасия опасается, что, если в ее истории добавится еще одна пачка документов о смене фамилии, это только усугубит дело.

Вторая Анастасия Павлова живет в Выборгском районе, где с 18 лет служит социальным работником. Женщина уверена, что из-за «цифрового двойничества» страдает в первую очередь ее тезка. Даже развод с чужим мужем на Анастасии второй никак не отразился — со своим мужем она живет в гражданском браке и случившийся развод даже не заметила. Историю с QR-кодом и путаницей с транспортным налогом тоже восприняла легко.

«Выходит, моя тезка лет 15 ходила с моим ИНН. Около пяти лет мне начисляли налог за ее автомобиль. Но достается в основном ей, — говорит соцработник Анастасия Павлова. — Несколько лет назад у нее были проблемы с выездом за границу из-за того, что ей начислился мой налог. Я тогда как раз купила автомобиль, налог пришел довольно большой, а денег его оплатить в тот момент не было. Я думаю, все началось с ИНН — я его получила в 2002 году, когда устраивалась на первую в своей жизни работу на «Почту России». А спустя месяц тезке выдали этот же ИНН. И нас начали везде путать».



Так что сейчас Анастасия вторая снова переоформляет свой ИНН. Затем женщины, каждая со своим пакетом документов, отправятся к главному судебному приставу по Санкт-Петербургу с просьбой внести их в «базу двойников». Правда, в самом ведомстве эти списки предпочитают так не называть.

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу «Фонтанке» сообщили, что проблему двойников-должников должен решить вступивший в силу 20 июня 2022 года федеральный закон № 417-ФЗ. Согласно ему, теперь в судебном приказе или исполнительном решении по должнику должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер паспорта или водительского удостоверения. «Но, понятно, речь идет о вновь поступивших исполнительных документах, — говорят в пресс-службе ведомства. — В рамках исполнительных производств, возбужденных до вступления в силу изменений в закон, к сожалению, такие ситуации еще могут происходить. В таком случае необходимо воспользоваться электронным сервисом «Я — двойник» на сайте ФССП России. Также можно обратиться в районный отдел судебных приставов с заявлением и подтверждающими личность документами». После того, как судебный пристав получит все необходимые для правильной идентификации должника документы, он предпримет меры, чтобы вернуть пострадавшему «двойнику» ошибочно списанные средства.



«Нам еще повезло, что в одном городе живем, — говорит Анастасия — сами догадайтесь какая. — Так-то может еще третья Павлова Настя в каком-нибудь другом регионе найдется».

