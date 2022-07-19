10 августа - круглый стол «Инвестиции в недвижимость: возможны варианты»

Вложение средств в недвижимость — наиболее простое и понятное человеку, у которого есть какие-то средства. Мотивация проста: при любых колебаниях цен в собственности остается сам объект. Но даже в недвижимости вариантов для вложения средств может быть несколько: по данным опросов, на первом месте остается покупка жилой недвижимости, в первую очередь, квартир, на втором — земельных участков, а ведь есть еще и коммерческие помещения, и проекты доходной недвижимости на городском и загородном рынке.
Каковы преимущества и недостатки различных вариантов — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие варианты для инвестирования средств в недвижимость сейчас существуют?
- Каковы особенности вложения средств в квартиры, апартаменты, загородную недвижимость, земельные участки и коммерческую недвижимость?
- Какую доходность демонстрируют разные способы вложения средств? На чем можно заработать быстрее всего, а на чем — больше всего?
- Сдавать в аренду или перепродавать? Какие варианты получения дохода от недвижимости существуют.
- Какие риски существуют при вложении средств в недвижимость?
- Перспективы инвестиций в недвижимость — неожиданные варианты.
К участию в круглом столе приглашаются девелоперы жилья, девелоперы и УК апартаментов, компании, работающие с загородной недвижимостью и недвижимостью для отдыха как инвестиционной, агентства недвижимости, эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 10 августа 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова,+7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru