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    10 августа - круглый стол «Инвестиции в недвижимость: возможны варианты»

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    Вложение средств в недвижимость — наиболее простое и понятное человеку, у которого есть какие-то средства. Мотивация проста: при любых колебаниях цен в собственности остается сам объект. Но даже в недвижимости вариантов для вложения средств может быть несколько: по данным опросов, на первом месте остается покупка жилой недвижимости, в первую очередь, квартир, на втором — земельных участков, а ведь есть еще и коммерческие помещения, и проекты доходной недвижимости на городском и загородном рынке.

    Каковы преимущества и недостатки различных вариантов — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие варианты для инвестирования средств в недвижимость сейчас существуют?
    • Каковы особенности вложения средств в квартиры, апартаменты, загородную недвижимость, земельные участки и коммерческую недвижимость?
    • Какую доходность демонстрируют разные способы вложения средств? На чем можно заработать быстрее всего, а на чем — больше всего?
    • Сдавать в аренду или перепродавать? Какие варианты получения дохода от недвижимости существуют.
    • Какие риски существуют при вложении средств в недвижимость?
    • Перспективы инвестиций в недвижимость — неожиданные варианты.

    К участию в круглом столе приглашаются девелоперы жилья, девелоперы и УК апартаментов, компании, работающие с загородной недвижимостью и недвижимостью для отдыха как инвестиционной, агентства недвижимости, эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 10 августа 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Эльвира Петрова,+7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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