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    «Косплей — огонь». Фестиваль Epic Con в Петербурге прервала эвакуация

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    Выставочный комплекс Design District DAA в Красногвардейском районе Петербурга, где проходит первый день фестиваля фантастики, сериалов и компьютерных игр Epic Con, эвакуировали.

    Как сообщили на странице фестиваля во «ВКонтакте» 9 июля, решение об эвакуации приняла администрация DAA. Посетителей попросили освободить помещение по техническим причинам.

    «Вкратце об Epic Con — духота, куча народу, проливной дождь, фест закрылся в полшестого из-за пожарной тревоги», — рассказывают в соцсетях, называя очередь на фестиваль одним из кругов ада. Судя по отзывам, успевшие побывать на мероприятии довольны: «Косплей — огонь».

    Epic Con Saint Petersburg проходит 9 и 10 июля. На семь часов вечера в программе была заявлена автограф-сессия с исполнителем роли Сергея Разумовского из фильма «Майор Гром» Сергеем Горошко.

    В самом выставочном комплексе сообщают, что пожара у них нет, но тем, кто собирался побывать на Красногвардейской площади сегодня, свои планы лучше поменять: в субботу работу едва ли возобновят.

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