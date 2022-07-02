Бизнес без стероидов. Как рынок спортивного питания переживает санкции

После начала спецоперации на Украине и введения санкций отечественный рынок спортивного питания, построенный на многомиллионном объеме ежегодного импорта, столкнулся с дефицитом сырья и значительным сокращением ассортимента. Отечественные же производители сумели нарастить объем производства в 1,5 раза при заметно выросших ценах.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС Поделиться Поделиться





Спортивное питание занимает один из сегментов рынка биологически активных добавок. Чаще всего оно выпускается в виде батончиков, гелей или смесей, которые нужно разводить водой. Спорпит заменяет полноценный прием пищи или дополняет его — с помощью добавок можно быстро восполнить запас белков, углеводов и жиров в организме, повысить выносливость, ускорить рост мышечной массы и процесс похудения.



Несмотря на все позитивные эффекты, к началу пандемии в 2020 году, по оценкам экспертов, в России добавки использовало не более 1 % населения — однако даже это около полутора миллионов человек. Ежегодный объем потребления в России всех видов спортивного питания аналитики оценивают в 8,8–9 тысяч тонн, или 17,6–18 миллиардов рублей.



На сегодняшний день отечественный спортпит, по оценкам научного руководителя ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академика РАН Виктора Тутельяна, занимает лишь 7 % отечественного рынка. При этом ежегодно Россия экспортирует около 130 тонн спортивного питания по средней цене в 8–9 долларов за килограмм продукции. В основном ее покупают в Казахстане и Белоруссии — в других странах отечественные марки значительно проигрывают конкуренцию с известными мировыми брендами.



Среди крупнейших игроков отрасли в России — ЗАО «Эвалар» (выручка за 2021 год — 11,7 млрд рублей, чистая прибыль — 2,6 миллиарда) и ЗАО «Инфаприм» (выручка за 2021 год — 3,3 миллиарда, чистая прибыль — 151 миллион).

Почти всё сырье — импортное

Активное развитие российский спорпит начал лишь в последние восемь лет. До 2014 года рынок более чем на 96 % состоял из импортной продукции. Экономические и политические события того времени, по словам коммерческого директора бренда Geon Михаила Сидоренко, позитивно сказались на отечественной отрасли: из-за санкций, введенных против России после присоединения Крыма, ввоз большей части спорпита был запрещен, а ослабление национальной валюты подняло цены на оставшийся импорт.



— В итоге покупателям пришлось искать альтернативу среди российских брендов, чего не происходило раньше из-за недоверия к нашему продукту. Поскольку у нас есть весьма достойные производители, продукция которых порой даже лучше импортной, многие окончательно перешли на российский спортпит, — рассказал Михаил Сидоренко.



Компания Geon основана в 2009 году учеными Сергеем Штерманом и Михаилом Сидоренко. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка Geon за 2021 год составила 277 миллионов рублей, чистая прибыль — 25 миллионов рублей.



Несмотря на заметное развитие производства внутри страны после 2014 года, на конец февраля 2022-го отечественный рынок продолжал критически зависеть от импорта сырья — казеина и белковых концентратов. По данным таможенной службы, в январе — мае 2020 года Россия закупила 2 682 тонны казеина на общую сумму 18,7 миллиона долларов , а также 1 404 тонны белковых концентратов и текстурированных белковых веществ стоимостью 1,7 миллиона долларов . Основными поставщиками сырья стали Франция ( 1 711 тонн казеина) и Китай ( 1 050 тонн белка).



В январе — мае 2021 года импорт казеина сократился до 2 345 тонн , а его стоимость, напротив, выросла с 6,9 до 8 ,1 доллара за килограмм, до 19 миллионов долларов . Поставки белка увеличились до 1 914 тонн и 3,6 миллиона долларов, с 1,2 до 1,8 доллара за килограмм. Основными импортерами вновь выступили Франция ( 1 852 тонны казеина) и Китай ( 1 585 тон н белка).

Правда, при этом, как отмечает основатель и генеральный директор компании Geneticlab Nutrition Руслан Халецкий, данные таможенных деклараций не отражают реальную картину — заметная часть спортивного питания попадала в Россию по «серым» схемам.



Российский бренд спортивного питания Genetic Lab основан в Санкт-Петербурге в 2014 году профессиональным бодибилдером, диетологом и нутрициологом Русланом Халецким. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка Genetic Lab составила 295 миллионов рублей, чистая прибыль — 10,5 миллиона рублей.



Контракты больше не заключаются

После начала спецоперации на Украине, введения санкций и усложнения логистики именно белок стал главной проблемой для отечественных производителей спортпита.

Самый распространенный тип протеина — сывороточный, как и казеин, получают из коровьего молока. В России, по словам Руслана Халецкого, есть несколько локальных поставщиков такого сырья, однако объемов их производства недостаточно для полного замещения зарубежных поставок. С переработкой других источников белка — яичного, соевого и растительного — в России пока что также существуют проблемы.

— Цены на белок с начала спецоперации выросли вдвое, но укрепление рубля слегка нивелировало этот процесс. Контракты на поставки сырья больше не заключают, мы выкупили последнее по адекватной цене, поэтому сейчас у нас есть запасы на определенный срок. Проблемы начнутся тогда, когда они закончатся. Пока что всё в порядке, — поделился Халецкий.



Сейчас рынок регулируют два разнонаправленных процесса — санкции и укрепление рубля, отрицательно сказывающееся на экспорте, рассказал «Фонтанке» Михаил Сидоренко. По его оценкам, спортивное питание для некоторых стран за последний месяц подорожало на 30–40 % в их валюте. В России санкции сократили импорт и увеличили объемы национальных брендов.

— На стоимость сырья для российского спорпита сильно влияет логистика и экономические процессы, протекающие в странах–экспортерах. В настоящее время политическая ситуация всё ещё не дает полноценно вернуть зарубежные бренды, однако укрепление рубля и рост стоимости сырья привели к тому, что цены на российский спортпит стали приближаться к зарубежным, — отмечает Сидоренко.

Одним из последствий сложившейся ситуации может стать падение качества спортивного питания и увеличение количества подделок. По словам Руслана Халецкого, на рынке уже есть якобы европейские компании, продукция которых «на самом деле рассыпается в российских гаражах».

При этом санкции имели и позитивные последствия. На руку продавцам спортивного питания сыграл уход из России американской онлайн-платформы для продажи БАДов и витаминов IHerb.



— К российским потребителям спортпита относятся не только спортсмены. Не менее большую группу составляют люди, принимающие БАДы по рекомендации врачей, и те, кто видит в них альтернативу дорогостоящим лекарствам. Коллаген, например, в основном покупают бабушки — он минимум в два раза дешевле лекарственных аналогов. Закрытие IHerb спровоцировало повышение спроса на продукцию, выпускаемую производителями спортпита, — рассказал генеральный директор Geneticlab Nutrition.

Цены выросли вдвое

Вслед за производителями последствия санкций ощутили и магазины спортивного питания. Как отмечают в компании FitnessBar.ru, изменения коснулись как импортной, так и отечественной продукции.

— Поставок из-за рубежа стало значительно меньше, они перестали быть регулярными, стало тяжелее планировать и свою работу. В связи с этим многие импортеры не торопятся распродавать имеющиеся запасы, держат стабильно высокие цены, несмотря на откат курса. Ассортимент постепенно сокращается, несмотря на то что часть товара до нас всё-таки доходит. Значительная часть отечественной продукции содержит импортные ингредиенты, и поэтому снижения цен здесь мы тоже не ожидаем, — рассказали в компании «Фонтанке».



Выручка FitnessBar.ru за 2021 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 65,5 миллиона рублей , чистая прибыль — 3 миллиона рублей .

Резкое повышение стоимости отечественной и зарубежной продукции отметил и Руслан Халецкий. По его оценкам, за последние полгода вслед за ценами на сырье они выросли примерно в два раза — и это «еще не предел».

При этом спрос на импортные товары по-прежнему остается высоким. Однако, как замечают в FitnessBar.ru, на фоне уменьшения предложения покупатели вынужденно присматриваются к отечественным брендам и «с удивлением обнаруживают, что многие из них не хуже зарубежных».

По словам Руслана Халецкого, российские государственные требования к качеству спортивного питания гораздо выше, чем зарубежные. Поэтому сам основатель Geneticlab Nutrition рекомендовал бы тем, кто принимает спортпит и добавки, покупать «в первую очередь продукцию, сделанную в России».



Отрасль сохраняет надежды

После того как у производителей закончатся запасы импортного белка, под спрос подстроится и внутренний рынок, считает Руслан Халецкий. Кроме того, по мнению бизнесмена, компании смогут наладить новые логистические цепочки — например, импортировать сырье через Турцию. Цены от этого, по его оценкам, вырастут примерно на 8–10 %.



Как отмечает Михаил Сидоренко, рост бренда Geon в первом полугодии 2022 года составил 47 % относительно аналогичного периода прошлого года. По его прогнозам, российский рынок спортивного питания, несмотря на санкции, будет продолжать расти и дальше.

Участники рынка ожидают, что в ближайшее время в России откроется производство качественной сыворотки либо найдутся новые поставщики из стран СНГ.

Полина Колосова, для «Фонтанки.ру»

