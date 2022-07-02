«Прогнозы положительные». Проглотившего батарейку мальчика вывели из тяжелого состояния в Педиатрическом университете

Годовалого малыша, проглотившего батарейку, перевели в стационар хирургического отделения Педиатрического университета. Прогнозы врачей положительные, сообщили «Фонтанке» 2 июля в пресс-службе учреждения.
«Мальчика вывели из тяжёлого состояния благодаря комплексной системной работе уже на стадии отделения реанимации, и сегодня он переведён в стационар хирургического отделения. Там под контролем опытных специалистов из клиники и кафедр ребенок продолжит лечение и реабилитацию», — отметили в университете.
Малыша привезли в Педиатрический университет из Новгорода через несколько дней после того, как он проглотил батарейку. Его поместили в реанимацию, специалисты университета смогли извлечь батарейку из пищевода без единого разреза.