Мужчина в очках и с рюкзаком напал на 7-летнюю девочку в парадной на юге Петербурга

Заявление в полицию о нападении на ребенка в парадной дома 69 по бульвару Новаторов поступило накануне в районе десяти вечера от матери, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июня. По предварительной информации, мужчина около семи вечера затащил в дом семилетнюю девочку и стал распускать руки. Ребенок закричал, и злоумышленник сбежал.



Девочка смогла описать нападавшего — это мужчина на вид лет 25–30, в очках, с рюкзаком синего цвета.

