    Пробки

    3/10

    usd51.16eur53.86
    Война градозащитыЧто делать с валютойУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Мужчина в очках и с рюкзаком напал на 7-летнюю девочку в парадной на юге Петербурга

    8300
    5 комментариев

    Полиция Кировского района ищет рукоблуда, который напугал семилетнюю девочку.

    Заявление в полицию о нападении на ребенка в парадной дома 69 по бульвару Новаторов поступило накануне в районе десяти вечера от матери, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июня. По предварительной информации, мужчина около семи вечера затащил в дом семилетнюю девочку и стал распускать руки. Ребенок закричал, и злоумышленник сбежал.

    Девочка смогла описать нападавшего — это мужчина на вид лет 25–30, в очках, с рюкзаком синего цвета.

    Ведется его поиск.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    Комментарии
    5

    Новости компаний

    close
    close