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    28 июля — круглый стол «Красуйся, Град Петров: какая архитектура нужна современному Петербургу»

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    Союз архитекторов Петербурга разрабатывает норму, согласно которой всех петербургских застройщиков обяжут проводить архитектурные конкурсы, независимо от формы собственности или того, где планируется построить объект: в центре Петербурга или за КАДом.

    Задача этого предложения — поддержание высокого уровня архитектуры, что будет обеспечено конкуренцией между авторскими коллективами. О том, поможет ли это повысить качество архитектурных проектов в городе и как сегодня обстоит дело с архитектурой в принципе — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Идея о проведении архитектурных конкурсов — насколько она перспективна, если будет касаться всей застройки? Опыт архитектурных конкурсов по значимым объектам (Стадион, Пулково, Мариинский театр).

    — Есть ли кому соревноваться: что представляет из себя архитектурный рынок Петербурга сегодня? Появляются ли на нем новые игроки или все «поделено» между 5–10 ведущими бюро?

    — Приведет ли это к повышению их качества или только к удорожанию проектов?

    — Создавать новое или стилизовать под старое — как сохранить привлекательный внешний вид города?

    — Современная архитектура новостроек — какая она, ее удачи и провалы. Возможности для массового жилья быть оригинальным?

    К участию в круглом столе приглашаются представители Комитета по градостроительству и архитектуре, Санкт-Петербургского союза архитекторов, строительных компаний, архитектурных, проектных бюро и др. эксперты рынка.

    Круглый стол состоится 28 июля 2022 года в 12:00.

    По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

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