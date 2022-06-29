28 июля — круглый стол «Красуйся, Град Петров: какая архитектура нужна современному Петербургу»

Союз архитекторов Петербурга разрабатывает норму, согласно которой всех петербургских застройщиков обяжут проводить архитектурные конкурсы, независимо от формы собственности или того, где планируется построить объект: в центре Петербурга или за КАДом.

Задача этого предложения — поддержание высокого уровня архитектуры, что будет обеспечено конкуренцией между авторскими коллективами. О том, поможет ли это повысить качество архитектурных проектов в городе и как сегодня обстоит дело с архитектурой в принципе — обсудим на круглом столе.

— Идея о проведении архитектурных конкурсов — насколько она перспективна, если будет касаться всей застройки? Опыт архитектурных конкурсов по значимым объектам (Стадион, Пулково, Мариинский театр).

— Есть ли кому соревноваться: что представляет из себя архитектурный рынок Петербурга сегодня? Появляются ли на нем новые игроки или все «поделено» между 5–10 ведущими бюро?



— Приведет ли это к повышению их качества или только к удорожанию проектов?



— Создавать новое или стилизовать под старое — как сохранить привлекательный внешний вид города?

