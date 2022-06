Русские горки льготной ипотеки: с 7 до 12% и обратно за три месяца

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию жилой комплекс премиум-класса The One. Элитный проект реализован на берегу Малой Невы в престижном Петроградском районе, возле Крестовского острова. Экологичные материалы, природные оттенки в отделке, захватывающие виды, премиальность и уют — все это жилой комплекс The One в самом сердце Петербурга.