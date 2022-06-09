Шире шаг! Аналитики — о том, насколько Центробанк снизит ключевую ставку

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на 10 июня. Всем понятно, что ведомство Эльвиры Набиуллиной будет снижать показатель, — недаром на днях президент Владимир Путин сделал акцент на «нулевой» инфляции.

От решений Банка России по ключевой ставке зависит, под какой процент банки будут выдавать кредиты гражданам и бизнесу. Именно поэтому с началом событий на Украине подъем ставки со считавшихся тогда безумно высокими 9,5 % до 20 % поставил крест на любом кредитовании. Это длилось до середины апреля, пока ЦБ не снизил показатель до 17 % , а к концу месяца — до 14 % . Весь май ставка оставалась на этом (достаточно высоком) уровне. В результате, например, ипотечный рынок, державшийся в марте за счет ранее одобренных займов и рухнувший в апреле, в мае просел еще сильнее, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков Frank RG.



В следующий раз в конце мая ЦБ снова сделал шаг на 3 процентных пункта вниз, до 11 % . Можно было бы предположить, что и сейчас, не сбавляя темп, регулятор снизит ставку еще на 3 % , но тогда она будет на уровне декабря, когда никакой спецоперации не было. Упасть даже до февральских 9,5 % будет психологически трудно, отмечают эксперты. Ведь для многих это всё равно что поставить знак равенства между экономикой России до 24 февраля и после.

«По формальным признакам, я бы на их месте снизил до 9, поскольку это я. Но они снизят на 1 % , до 10 % », — рассуждает управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко. Он не думает, про регулятор перейдет к однозначной ставке, хотя экономике требуется 9 % , а то и 8,5 % , если не меньше.



«Экономика находится в столь тяжелом состоянии, — продолжает он, — что по-хорошему сейчас нужна ставка и не 9 % . Нужно шагать более широкими шагами. Сейчас экономике нужны кредиты по ставке от 2 до 4 % , то бишь ставка ЦБ должна быть на уровне «трешки» — 2,5–3,5 % ».

Такой, казалось бы, экстремальный показатель, по мнению эксперта, не повлечет обвала и «позволит экономике задышать». Ее легкие — два индикативных рынка, в основном отражающие степень уверенности среднего класса в завтрашнем дне: ипотека и продажи автомобилей.



Первый сейчас работает на ИВЛ в виде программ господдержки, второй — переориентировался на подержанные авто. Продажи новых автомобилей в мае обвалились на 83,5 % . Доходит до смешных цифр: Lexus продали на 99 % меньше, чем в прошлом году, — всего 20 машин, а популярнейших Hyundai ( -82 % ) — 2 916 штук на всю 146-миллионную страну.



Экономист и создатель аналитического блога https://t.me/moneyandpolarfox Дмитрий Прокофьев ожидает снижения ключевой ставки до 1 0–9,75 % . Допускает, что понизить могут и до 9,5 % , но отмечает, что разница между этими показателями не будет велика.



«Не надо фетишизировать ключевую ставку, — призывает Прокофьев. — В наших условиях это не более чем мнение Центрального банка, высказанное публично, что вот под такой процент можно давать кредит. На потребительское кредитование в краткосрочной перспективе это не повлияет. К тому же в экономике существует ситуация, когда, с одной стороны, есть заявления о том, что мы даем кредиты, но с другой — никто не хочет их брать, поскольку понимают, что не смогут их вернуть даже по низкой ставке».

Эксперт обращает внимание на то, что это не банки покорно опускают ставки по кредитам вслед за решением Центробанка, а регулятор оценивает ситуацию в финансовом секторе и как бы подстраивается под нее. А ситуация такова: банки в первую очередь несут ответственность перед своими акционерами и вкладчиками, которые не так давно доверяли им свои деньги под 20 % годовых. Они не заинтересованы в выдаче заемщикам высокорискованных, с их точки зрения, кредитов без так называемой премии за риск. Она выражается в более высоких процентах. Пока банкам придает уверенность только наличие правительственных гарантий, что заемщику помогут вернуть этот кредит. А тому, у кого есть эти гарантии, вообще всё равно, какая ставка, поскольку он получит деньги на особых условиях.



Накапливающиеся риски — гораздо более серьезный аргумент для кредитных организаций, чем решение ЦБ о снижении ставки. «Сейчас ситуация в экономике такова, что даже оценить масштабы этих рисков довольно сложно. Когда они снизятся, мы немедленно увидим это в первую очередь в сокращении ставок со стороны банков, а Центробанк может только пойти за этим трендом или дать сигнал, что они всё делают правильно», — объясняет экономист.

Еще один фактор, влияющий на решение ЦБ по ставке, — инфляция. Борьба с ней остается одной из основных задач регулятора. Некоторые аналитики оглядываются именно на этот показатель.



«Полагаю, что на заседании ЦБ решит снизить ставку на 1–2 процентных пункта. В первую очередь на возможное смягчение денежно-кредитной политики оказывает влияние инфляция, которая в последнее время замедляется. Однако говорить о снижении ставки в дальнейшем сейчас трудно — всё зависит от динамики роста уровня цен и кредитования. Считаю, что ЦБ будет принимать решения в зависимости от ситуации на момент принятия этих самых решений», — отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Не сомневаюсь, что на ЦБ сейчас осуществляется серьезнейшее давление, чтобы снижение ставки было сильнее, чем на 100 б.п. (базисных пунктов, 100 б.п. — один процентный пункт. — Прим. ред.). Также вижу, что есть и горячие головы, считающие, что 6–7 % годовых — это прекрасная ставка. Но думаю, что ЦБ никуда спешить не будет, — считает профессор ВШЭ, автор аналитического телеграм-канала https://t.me/bitkogan, экономист Евгений Коган. — Во-первых, ставка уже трижды была снижена на 300 б.п. Во-вторых, многое зависит от того, какая статистика по инфляции выйдет на неделе. Если дефляционные тренды станут более ярко выраженными, мы можем увидеть снижение ставки на 150, а то и на 200 б.п.».



С инфляцией в последние недели всё подозрительно неплохо. Настолько, что это не раз выделял в своих выступлениях президент Владимир Путин.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — объявил глава государства 7 июня.



День спустя это подтвердилось данными Росстата. Так, в мае инфляция составила всего 0,12 % после 1,56 % в апреле и немыслимых 7,61 % в марте. Да, в мае почти на 15 % подорожали лимоны, продолжили дорожать картофель ( +10 % ) и репчатый лук ( +9,9 % ), но подешевели помидоры ( -14 % ), капуста ( -17,8 % ), огурцы ( -25 % ). Продолжается рост цен на спички ( +6,2 % ), дезодоранты ( +5,7 % ), мыло и крем для рук ( +5,5 % ). Пока его нивелирует удешевление электроники и бытовой техники.

Еженедельные замеры тоже удивляют. Во второй половине мая Росстат зафиксировал первую с августа 2021 года недельную дефляцию — 0,02 % . На следующей неделе цены не шелохнулись ни в ту, ни в другую сторону, а еще через неделю снова снизились — на 0,01 % . Падение слишком маленькое, чтобы его заметить, так что правильнее будет сказать, что рост остановился.



Но как отмечает Евгений Коган, дефляционные процессы во многом происходят из-за резкого укрепления рубля. «Мы прекрасно понимаем, что рубль рано или поздно начнет снова слабеть. И что тогда? Вновь поднимать ставку? Так что, хоть многое еще будет зависеть от новостей за неделю, ожидаю понижения ставки на 100, максимум — 150 б.п.», — подчеркивает он.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

