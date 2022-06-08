Опять дефляция. Цены в России снизились на 0,01%

Цены в России на неделе с 28 мая по 3 июня снизились на 0,01%, об этом 8 июня сообщает Росстат. При этом часть товаров и услуг продолжают дорожать. Больше всех выросла стоимость авиаперелета.



Среди продуктов лидером подорожания стал картофель, прибавивший в цене 1,6% и с начала года подорожавший на 41,3%. Недалеко от него ушел маргарин, подорожавший на 1,3% за неделю и на 35% за шесть месяцев. Сильнее всех дешевеют огурцы и помидоры — на 12,9% и 10,3% соответственно.

