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    Опять дефляция. Цены в России снизились на 0,01%

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    9 комментариев

    Цены в России на неделе с 28 мая по 3 июня снизились на 0,01%, об этом 8 июня сообщает Росстат. При этом часть товаров и услуг продолжают дорожать. Больше всех выросла стоимость авиаперелета.

    Среди продуктов лидером подорожания стал картофель, прибавивший в цене 1,6% и с начала года подорожавший на 41,3%. Недалеко от него ушел маргарин, подорожавший на 1,3% за неделю и на 35% за шесть месяцев. Сильнее всех дешевеют огурцы и помидоры — на 12,9% и 10,3% соответственно.

    Из непродовольственных товаров больше всего выросли цены на зубную пасту (+1,24%), а снизились — на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (-2,3%). Наиболее заметно на отчетной неделе изменилась цена на полет в экономклассе самолета — она выросла на 7,7%. Также на 4,75% и 3,52% подорожало пребывание в домах отдыха и санаториях.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что инфляцию в России удалось взять под контроль, она находится на нулевой отметке.

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    Комментарии (9)

    hyperborean
    для понимания масштаба невероятного прорыва: если некая вещь условно стоит 100 руб., то она подешевела на одну копейку.
    Правда, я не видел, чтобы в этом тысячелетии ценники где-либо учитывали копейки
    Денеб
    Кто-то заметил?
    Alex000
    А как в магазин зайдёшь - так и не поверишь.
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