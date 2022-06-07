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    «На нулевой отметке». Путин заявил, что со второй половины мая рост цен в России остановился

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    16 комментариев

    В России удалось взять под контроль инфляцию, сейчас она нулевая. Об этом 7 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал глава государства.

    При этом он призвал коллег внимательно анализировать ситуацию и «принимать своевременные решения», чтобы не попасть в «засаду».

    По словам президента, за первые четыре месяца с начала нынешнего года промышленное производство в России выросло на 3,9%, однако в апреле «немного сократилось». «Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например чёрная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе», — отметил Путин.

    При этом позитивная динамика, по его данным, наблюдается в сельском хозяйстве и сфере строительства. Сохраняется низкий уровень безработицы, который в апреле упал до минимального значения за всю историю наблюдений — 4%.

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    Комментарии (16)

    ProstoZloy
    Все уже привыкли, что в королевстве кривых зеркал слова имеют прямо противоположный смысл.
    Василий Геннадьевич
    Газель некст ЦМФ стоила 1,8млн в прошлом году. Сейчас 3,2млн. Хорошо что инфляция остановилась. Страшно представить если бы она и дальше перла.
    razmer82
    Серьезно,а кофе по 400 рублей,который раньше 200 стоил,а дезики за 400, а картошка с яйцо по 100 рублей за кило...
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