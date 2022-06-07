«На нулевой отметке». Путин заявил, что со второй половины мая рост цен в России остановился

В России удалось взять под контроль инфляцию, сейчас она нулевая. Об этом 7 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.



«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал глава государства.

