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    Кино

    Бивис и Баттхед отправились в космос в первом трейлере полнометражного фильма и постарели

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    Фото: Скриншот трейлера
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    Герои подростков времен раннего MTV в России — Бивис и Баттхед — вернулись в полнометражном мультфильме, который, судя по первому трейлеру, выйдет на экраны 23 июня.

    Название картины можно перевести как «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» (Beavis and Butt-Head Do the Universe). Это вторая часть саги, начало которой положил фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку» 1996 года.

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    В этот раз герои отправляются в космос. Пародия на хайп вокруг запуска новейших космических кораблей и проведения их испытаний в ироническом ключе показывает космическую отрасль и телепортирует Бивиса и Баттхеда во времени и пространстве. Судя по ролику, как минимум один из персонажей побывает в тюрьме, а еще они встретят своих космических двойников и посмотрят на себя со стороны — спустя много лет, уже в возрасте.

    Сатирический сериал Майка Джаджа «Бивис и Баттхед» выходил в эфир с 1993 по 1997 год, а также в 2011 году.

    Фото: Скриншот трейлера

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