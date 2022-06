Бивис и Баттхед отправились в космос в первом трейлере полнометражного фильма и постарели

Герои подростков времен раннего MTV в России — Бивис и Баттхед — вернулись в полнометражном мультфильме, который, судя по первому трейлеру, выйдет на экраны 23 июня.



Название картины можно перевести как «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» (Beavis and Butt-Head Do the Universe). Это вторая часть саги, начало которой положил фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку» 1996 года.