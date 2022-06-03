Бивис и Баттхед отправились в космос в первом трейлере полнометражного фильма и постарели

Герои подростков времен раннего MTV в России — Бивис и Баттхед — вернулись в полнометражном мультфильме, который, судя по первому трейлеру, выйдет на экраны 23 июня.
Название картины можно перевести как «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» (Beavis and Butt-Head Do the Universe). Это вторая часть саги, начало которой положил фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку» 1996 года.
В этот раз герои отправляются в космос. Пародия на хайп вокруг запуска новейших космических кораблей и проведения их испытаний в ироническом ключе показывает космическую отрасль и телепортирует Бивиса и Баттхеда во времени и пространстве. Судя по ролику, как минимум один из персонажей побывает в тюрьме, а еще они встретят своих космических двойников и посмотрят на себя со стороны — спустя много лет, уже в возрасте.
Сатирический сериал Майка Джаджа «Бивис и Баттхед» выходил в эфир с 1993 по 1997 год, а также в 2011 году.