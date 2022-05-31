16 июня — круглый стол «Еще не взрослый, уже не ребенок: особенности здоровья подростков»

О том, каковы особенности работы с подростками и на что следует обратить внимание в этом возрасте — обсудим на круглом столе.



Всемирная организация здравоохранения считает подростковым возраст от 10 до 19 лет, т.е. от тех, кого мы привыкли воспринимать как маленьких детей до уже вполне самостоятельных личностей, закончивших школу. За это время в организме происходят колоссальные изменения, которые требуют серьезного внимания, в том числе, со стороны репродуктивного здоровья.



1) Основные проблемы, с которыми сталкиваются подростки при взрослении. 2) Доступность медицинской помощи и консультаций для подростков за пределами интернета.

3) Здоровье подростка — ответственность родителей? 4) Какую информацию о своем репродуктивном здоровье должны знать, но не знают подростки. 5) Доступность контрацепции и знания о ней. 6) К каким последствиям может привести недостаточная забота о репродуктивном здоровье в подростковом возрасте?

К участию приглашаются врачи-косметологи, руководители косметологических клиник, производители косметики.

