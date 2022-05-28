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    Петербург, одевшись в термобелье, «съел» «вишенку на торте» у Эрмитажа. «Классика на Дворцовой»

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    «Вишенкой на торте» назвал вечерний концерт у стен Эрмитажа вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, приехавший на концерт «Классика на Дворцовой». По его словам, среди полутора сотен мероприятий, приуроченных к 319-й годовщине основания города, это – «петербургским способом» поздравляет жителей с праздником.

    Вслед за приветственным полонезом из «Спящей красавицы» Петра Чайковского, под который артисты балета шествовали, неся на головах диковинные причёски с парусниками, на сцене появилась главная приглашенная звезда вечера – итальянский певец Витторио Григоло. Его лёгкое, но сочное исполнение «Танца» Россини согрело энергией южного солнца кутающихся зрителей.

    К слову о холоде: перед концертом дирижёр Денис Власенко, вставший этим вечером за пульт Академического симфонического оркестра Филармонии, признался, что, как опытный, под фраком утеплился термобельем, а его ноги согревают горнолыжные носки. И ему куда волнительнее за хор и оркестр, которые не могут двигаться так же много, как дирижёр, и «замерзают первыми».

    Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

    А вот за солисток Марию Алейда и Юлию Сулейманову волноваться не приходилось – сценические костюмы девушек, чьи голоса слились в идеальный воздушный дуэт (Нормы и Адальжизы из «Нормы» Беллини), включали меховые накидки на плечи.

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    Но по-настоящему зажег сердца верной ему публики солист Мариинского бас Ильдар Абдразаков, обаятельно обращаясь к зрителям за исполнением арии Дона Базилио из «Севильского цирюльника» Россини. Ну а самому ему согреваться «помогал» камин – правда, анимационный: сцена имитировала внутреннее убранство кабинета с часами и портретом композитора.

    Услышав «обязательную» для всех концертов популярной классики Кармен Бизе в страстном исполнении рыжей красавицы Василисы Бержанской и строгого и безупречного Алексея Маркова – «Фигаро», публика приветствовала Веронику Джиоеву – для начала, в партии Леоноры из вердиевской «Силы судьбы».

    В другом своем выходе певица «примерила» произведение более современное – песню Хосе Марии Кано «Сын Луны». Перед концертом артистка призналась, что волнуется, впервые исполняя на концерте это сочинение (да ещё и в непривычной аранжировке с хором).

    «Это самая великая песня, которую поют оперные певицы – в частности, ее исполняла великая Кабалье, – поделилась Джиоева. – Ее нужно петь не совсем оперным голосом, между эстрадой и оперой».

    «Мы каждый год делаем шажок в сторону современности, и этот год – не исключение: в концерте много музыки XX века», – предупреждала перед началом концерта его постановщик и продюсер Екатерина Галанова.

    Действительно, в этот раз программа концерта приблизилась к нашему времени ближе, чем обычно. Нежной «Римской гитарой» композитора Эльдо Ди Ладзаро итальянец Витторио Григоло под свет старинных петербургских фонарей на экранах «провел» публику к мелодиям Винсента Юманса (Tea for two), Нино Роты (Parla piu piano) и незабвенному синатровскому My way от Ильдара Абдразакова. Так, дорогами классики и современности, публика добралась до сакраментального Show must go on – того самого, что пел Фредди Меркьюри.

    Причем добралась внезапно: хит группы Queen «прорвался» огнем сквозь арию Каварадосси из оперы «Тоска», а оперный солист Витторио Григоло в секунду преобразился в рок-звезду.

    Шоу должно продолжаться – и «Классика на Дворцовой» украшает День города в Петербурге уже 10 лет – этот концерт был юбилейным. Тем приятнее, что погода пощадила его и слушателей, не мешая дождем любоваться музыкой и мастерством артистов.

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