Петербург, одевшись в термобелье, «съел» «вишенку на торте» у Эрмитажа. «Классика на Дворцовой»

Действительно, в этот раз программа концерта приблизилась к нашему времени ближе, чем обычно. Нежной «Римской гитарой» композитора Эльдо Ди Ладзаро итальянец Витторио Григоло под свет старинных петербургских фонарей на экранах «провел» публику к мелодиям Винсента Юманса (Tea for two), Нино Роты (Parla piu piano) и незабвенному синатровскому My way от Ильдара Абдразакова. Так, дорогами классики и современности, публика добралась до сакраментального Show must go on – того самого, что пел Фредди Меркьюри.