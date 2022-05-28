Петербург, одевшись в термобелье, «съел» «вишенку на торте» у Эрмитажа. «Классика на Дворцовой»

«Вишенкой на торте» назвал вечерний концерт у стен Эрмитажа вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, приехавший на концерт «Классика на Дворцовой». По его словам, среди полутора сотен мероприятий, приуроченных к 319-й годовщине основания города, это – «петербургским способом» поздравляет жителей с праздником.



Вслед за приветственным полонезом из «Спящей красавицы» Петра Чайковского, под который артисты балета шествовали, неся на головах диковинные причёски с парусниками, на сцене появилась главная приглашенная звезда вечера – итальянский певец Витторио Григоло. Его лёгкое, но сочное исполнение «Танца» Россини согрело энергией южного солнца кутающихся зрителей.



К слову о холоде: перед концертом дирижёр Денис Власенко, вставший этим вечером за пульт Академического симфонического оркестра Филармонии, признался, что, как опытный, под фраком утеплился термобельем, а его ноги согревают горнолыжные носки. И ему куда волнительнее за хор и оркестр, которые не могут двигаться так же много, как дирижёр, и «замерзают первыми».



Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

А вот за солисток Марию Алейда и Юлию Сулейманову волноваться не приходилось – сценические костюмы девушек, чьи голоса слились в идеальный воздушный дуэт (Нормы и Адальжизы из «Нормы» Беллини), включали меховые накидки на плечи.

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться





Но по-настоящему зажег сердца верной ему публики солист Мариинского бас Ильдар Абдразаков, обаятельно обращаясь к зрителям за исполнением арии Дона Базилио из «Севильского цирюльника» Россини. Ну а самому ему согреваться «помогал» камин – правда, анимационный: сцена имитировала внутреннее убранство кабинета с часами и портретом композитора.

Услышав «обязательную» для всех концертов популярной классики Кармен Бизе в страстном исполнении рыжей красавицы Василисы Бержанской и строгого и безупречного Алексея Маркова – «Фигаро», публика приветствовала Веронику Джиоеву – для начала, в партии Леоноры из вердиевской «Силы судьбы».



В другом своем выходе певица «примерила» произведение более современное – песню Хосе Марии Кано «Сын Луны». Перед концертом артистка призналась, что волнуется, впервые исполняя на концерте это сочинение (да ещё и в непривычной аранжировке с хором).

«Это самая великая песня, которую поют оперные певицы – в частности, ее исполняла великая Кабалье, – поделилась Джиоева. – Ее нужно петь не совсем оперным голосом, между эстрадой и оперой».

«Мы каждый год делаем шажок в сторону современности, и этот год – не исключение: в концерте много музыки XX века», – предупреждала перед началом концерта его постановщик и продюсер Екатерина Галанова.



Действительно, в этот раз программа концерта приблизилась к нашему времени ближе, чем обычно. Нежной «Римской гитарой» композитора Эльдо Ди Ладзаро итальянец Витторио Григоло под свет старинных петербургских фонарей на экранах «провел» публику к мелодиям Винсента Юманса (Tea for two), Нино Роты (Parla piu piano) и незабвенному синатровскому My way от Ильдара Абдразакова. Так, дорогами классики и современности, публика добралась до сакраментального Show must go on – того самого, что пел Фредди Меркьюри.

